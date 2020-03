Người nhà 'bệnh nhân 35' trốn khỏi khu cách ly 0 Đà NẵngChưa hết 14 ngày cách ly, chồng của nữ nhân viên điện máy nhiễm Covid-19 đã phá cửa đưa bốn người thân khác bỏ trốn.

5 người thân của "bệnh nhân 35" gồm chồng, con, hai em của chồng và mẹ chồng, bỏ trốn khỏi khu cách ly Trung tâm y tế Hải Châu trưa 19/3. Khi nhân viên y tế đến phát cơm, nhóm người này vẫn có mặt đầy đủ. Tuy nhiên, người chồng sau đó đã phá cửa phía sau của khu cách ly, nơi không có công an và nhân viên y tế trực, để bỏ trốn.

Ngày 20/3, ông Văn Văn Đông - Phó giám đốc Trung tâm y tế Hải Châu - cho biết khu cách ly có hai cửa. Cửa trước có công an và nhân viên y tế bảo vệ 24/24, ngay cả "ăn cơm cũng không dám rời vị trí". Còn cửa sau được khoá trái và không có người bảo vệ. "Do được làm bằng nhôm thường, mỏng, có thể khi có lực đẩy mạnh, cửa đã bung ra".

Khu cách ly ở Trung tâm y tế quận Hải Châu. Ảnh: Ngọc Trường.

Công an có mặt lập biên bản sự việc. Lãnh đạo Trung tâm y tế gọi ngay cho phường Bình Thuận nơi gia đình này lưu trú đề nghị giám sát, vận động họ trở lại khu cách ly. Xe cứu thương sau đó đã xuống nhà chở 5 người lên lại Trung tâm y tế quận Hải Châu, sau 30 phút họ về nhà.

Ông Đông cho biết đang đề nghị công an xem xét xử lý hành chính với người phá cửa khu cách ly bỏ trốn. Chồng "bệnh nhân 35" đã nhiều lần chống đối, gây gổ với đội ngũ bác sĩ để đòi về nhà. Anh ta còn không cho bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm của con nhỏ để xét nghiệm lần 2.

Dự kiến đến 23/3, 5 người thân của "bệnh nhân 35" được ra khỏi khu cách ly. Kết quả xét nghiệm lần 2 của họ đều âm tính.

Chiều nay, Sở Y tế Đà Nẵng chỉ đạo Trung tâm Y tế Hải Châu và các cơ sở y tế khác rà soát, tăng cường gia cố lại các khu vực cách ly để đảm bảo an toàn; đồng thời đề nghị công an thành phố tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh tại khu vực cách ly; cảnh giác với những khu vực người cách ly có thể ra ngoài.

"Bệnh nhân 35" là nữ nhân viên điện máy, lây nhiễm từ hai người Anh là "bệnh nhân 22" và 'bệnh nhân 23" khi bán hàng nhưng không đeo khẩu trang. Cô được chuyển vào Bệnh viện Đà Nẵng tối 9/3, còn người nhà được đưa vào khu cách ly của Trung tâm y tế quận Hải Châu.

Đến tối 20/3, Việt Nam đã ghi nhận 91 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 17 người đã được chữa khỏi.