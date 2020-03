Người Mỹ 'ngồi trên đống lửa' vì Covid-19 0 Nhiều người làm công việc tự do lo thất nghiệp, sinh viên sợ không thể hoàn thành khóa học đúng kỳ hạn còn các chủ doanh nghiệp nhỏ e phá sản vì Covid-19.

Trên khắp nước Mỹ, sự bùng phát của Covid-19 đã khiến các trường học, sân vận động, nhà thi đấu tạm đóng cửa. Trong khi đó, các công ty bắt đầu xáo trộn khi phải sắp xếp lại chỗ ngồi mỗi người cách nhau ít nhất 1,8 m theo khuyến cáo của cơ quan y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Ở thị trấn New Rochelle, ngoại ô thành phố New York, Đội Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ giao hàng tạp hóa và các nhu yếu phẩm khác cho hơn 100 người được lệnh ở trong nhà sau khi xét nghiệm dương tính với nCoV. Hai hôm trước, thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo thiết lập "khu vực ngăn chặn" trong bán kính một dặm (khoảng 1,6 km) tại vùng dịch New Rochelle. Theo đó, tất cả địa điểm có đông người như trường học, nhà thờ sẽ bị đóng cửa trong vòng hai tuần, bắt đầu từ 12/3.

Một người đàn ông đeo khẩu trang khi đi bộ trước đường Young Israel ở thị New Rochelle, bang New York. Ảnh: Reuters.

Thị trấn ngoại ô xinh đẹp này giờ trở nên yên tĩnh lạ thường, khi người dân chỉ trao đổi tin tức về những ca nhiễm mới và công nhân tại tiệm giặt ủi lo lắng nhiễm bệnh khi làm việc. Giáo sư đại học P.L. de Silva, người được bác sĩ chẩn đoán khỏe mạnh và không nhiễm bệnh, cho biết ông đã ra ngoài mua các thực phẩm khô có thời hạn sử dụng dài để dự trữ.

"Mọi người rất sợ hãi", ông Silva nói.

Bà Beth Randolph Taylor, 50 tuổi, không thể chạm vào người cha 94 tuổi của mình khi đến thăm ông hôm 11/3 tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe của bang Kansas. Cha của bà Taylor đang điều trị gãy xương và viêm phổi tại đây.

"Tôi đứng cách 6 feet (1,8 m) và trao cho ông một cái ôm từ xa", bà Taylor nói và cho biết mẹ bà đã qua đời hồi tháng 2. "Đây có thể là lần cuối cùng tôi được gặp bố mình".

Các nhà phân tích cho rằng diễn biến phức tạp của Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái khi mọi người tạm ở nhà, hủy bỏ kế hoạch du lịch và thắt chặt chi tiêu. Hơn 1.600 trường hợp mắc bệnh và 40 ca tử vong tại Mỹ được ghi nhận tính đến ngày 13/2.

Cuộc sống thường nhật của người Mỹ bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Austin, nhà quay phim ở thành phố Texas, ước tính mất 20.000 USD vì Covid-19, gần một nửa số đó do các lễ hội âm nhạc và nghệ thuật bị hủy bỏ. Là một người làm việc tự do, Austin lo không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp và các lợi ích khác.

"Nó luôn là nỗi sợ đối với người làm công việc tự do như chúng tôi. Tôi có cảm giác sắp trải qua một nạn đói dài", Austin mô tả về tương lai của mình.

Đội Vệ binh Quốc gia giao hàng tạp hóa và các nhu yếu phẩm cho cư dân vùng bị phong tỏa ở thị trấn New Rochelle, ngoại ô thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Nỗi lo lắng còn bao trùm lên sinh viên khi các trường đại học tạm đóng cửa. Họ nhận ra rằng sự nghiệp học tập của mình có thể kết thúc một cách ảm đạm, không có tiệc tốt nghiệp, bài diễn văn hay buổi chia tay thân mật. Những sinh viên khác tự hỏi liệu có thể hoàn thành các khóa học nghiên cứu đòi hỏi phải thực hiện trong phòng thí nghiệm hay không.

"Mọi người đều cảm thấy sợ hãi khi virus lây lan nhanh chóng và mất kiểm soát, đặc biệt trong một khuôn viên trường đại học, nơi tập trung nhiều người", Jac Tananbaum, sinh viên y khoa 23 tuổi ở New Đại học York, nói.

Đối với học sinh trung học, kế hoạch vào đại học của họ có thể bị thay đổi. Katie Kunselman, 18 tuổi, ở bang Pennsylvania, đã háo hức chuẩn bị cho dạ hội tốt nghiệp và buổi thử giọng tại Đại học Oklahoma City. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị hủy do lo ngại virus lây lan.

"Con bé buồn khi tôi nói rằng sẽ không có buổi dạ hội tốt nghiệp nào được tổ chức. Trái tim tôi như tan vỡ vì con bé đã bị tước mất một trong những sự kiện đánh dấu cột mốc trưởng thành quý giá", bà Deborah Kunselman, mẹ Katie, chia sẻ.

Tại thành phố San Francisco, Erin Costa, 29 tuổi, và con trai Carter Noonan, 8 tuổi, tỏ ra thất vọng khi CLB bóng rổ Golden State Warriors hôm 11/3 cho biết sẽ đấu với Brooklyn Nets trong nhà thi đấu không có khán giả. NBA sau đó cho biết họ đã tạm dừng mùa giải vì sự bùng phát của nCoV. Costa cho hay cô và con trai đã chờ đợi trận bóng này từ rất lâu.

Còn ở thành phố Pasadena, bang California, bà Monica Levine lo lắng Covid-19 sẽ làm con trai phá sản. Con trai bà đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để mở một quán bar nhỏ nhưng chưa kịp khai trương thì Covid-19 ập đến khiến không thể kinh doanh.

Giám đốc điều hành hãng Amy, bà Hammer Nelson, phải hoãn tiệc chiêu đãi đối tác hồi đầu tuần và bây giờ đang cân nhắc có nên hủy các chuyến công tác khác không.

"Hiện mọi thứ đều trở nên căng thẳng", Nelson nói.

Trong khi đó, bà Cindy Cooper vẫn quyết tâm tổ chức bữa trưa tưởng niệm người mẹ vừa qua đời. Bà sẽ mời khoảng một chục người bạn của mẹ từ 90 tuổi trở lên, đến buổi họp mặt vào ngày 5/4 tại một viện dưỡng lão ở Princeton, bang New Jersey.

"Những người già thường không có cơ hội gặp gỡ giao lưu, vì vậy tôi muốn tổ chức buổi tiệc này để họ tận hưởng khoảnh khắc cuối đời", bà Cindy nói.

Covid-19 đã xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 134.000 người nhiễm, gần 5.000 người chết, hơn 131.000 người phục hồi.

Sơn Nam (Theo Reuters)