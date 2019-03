Người mẹ ôm con sơ sinh đỡ lưỡi dao của thầy phong thủy 0 Chị Dung chết trong tư thế ôm chặt đứa con gần 20 ngày tuổi trong lòng, khi thầy phong thủy hàng xóm xông vào nhà đâm chém. Thầy cúng truy sát cả nhà hàng xóm đồng nghiệp, 2 người chết

Ông Bùi Sĩ Được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định sau khi bị Trịnh Viết Ba chém vào đầu, mặt hôm 4/3. Ảnh: Giang Chinh.

Hôm 4/3, người dân phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định), không khỏi bàng hoàng khi hay tin cả gia đình thầy cúng Bùi Sĩ Được (79 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám bị Trịnh Viết Ba (52 tuổi, hàng xóm), hành nghề xem phong thủy, truy sát lúc rạng sáng, khiến hai phụ nữ thiệt mạng.

Theo người dân, gia đình ông Được có 6 người gồm vợ chồng ông Được, vợ chồng người con trai và 2 cháu nội (con lớn năm nay học cấp 3, con nhỏ mới khoảng 20 ngày tuổi). Do hoàn cảnh khó khăn, nhà hơn 20 m2 chật chội nên vợ chồng anh Thắng buộc phải gửi con lớn đến nhà người thân ăn học.

"Ông Được là thầy cúng, còn Ba là thầy phong thủy nên họ thi thoảng xảy ra mâu thuẫn, khiến bà con tổ dân phố phải tổ chức hòa giải, thậm chí có lần phường đứng ra giải quyết", bà Nguyễn Thị Hương, hàng xóm của cả hai gia đình, nói.

Nhắc đến nghi can Ba, người dân trong ngõ 25 cho biết Ba thuê căn nhà nhỏ sát vách nhà ông Được đã 10 năm. Người đàn ông này ít giao tiếp với hàng xóm, sống biệt lập. Mọi người chỉ biết Ba làm nghề xem phong thủy và thi thoảng lại lời qua tiếng lại với ông Được khi hai người ở nhà.

Nghe thấy tiếng kêu "có kẻ giết người" của anh Thắng đang chạy tập tễnh lao ra khỏi nhà, hàng xóm choàng tỉnh giấc, chạy sang thì mọi việc đã quá muộn.

Ông Nguyễn Văn Kim (78 tuổi), ở gần nhà ông Được, sang tới nơi đã thấy bà Phùng Thị Mai (74 tuổi) nằm chết ngay trước cửa, ông Được bị chém vào đầu và đang được mọi người băng bó vết thương để đưa đi viện; chị Phạm Thị Dung (42 tuổi, con dâu ông Được) chết trên gác xép trong tư thế che chở cho con gái gần 20 ngày tuổi. Đứa bé may mắn thoát nạn.

Người dân trong ngõ nhỏ 25 Hoàng Hoa Thám đứng trước cửa nhà nghi can Trịnh Viết Ba kể lại vụ việc. Ảnh: Giang Chinh.

Gây án xong, Ba về nhà đóng cửa, dùng dao cắt cổ tự sát, xong được công an ập vào kịp thời, đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không chết.

Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cho biết hai bố con ông Được và nghi can Ba đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Thắng bị vật sắc đâm sượt đùi nên sau khi được xử lý vết thương đã rời viện; ông Được chấn thương sọ não do bị chém vào đầu và mặt, hiện điều trị tại khoa ngoại thần kinh. Ba sau khi nhập viện đã được công an phối hợp cùng bệnh viện tỉnh làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, do vết thương khá nặng, nguy kịch đến tính mạng.

Trước đó lúc 4h ngày 4/3, Trịnh Viết Ba cầm dao sang gọi cửa gia đình ông Bùi Sĩ Được. Vợ ông Được ra mở cửa bị Ba đâm tử vong. Ba tiếp tục dùng dao truy sát ông Được và 2 vợ chồng con trai. Ba khai với công an là nghi ngờ ông Được "bỏ bùa" nên tức giận mang dao trả thù.