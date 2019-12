Người hâm mộ vỡ òa khi U22 Việt Nam giành chiến thắng

Ngoài sân vận động Biên Hoà với sức chứa hơn 2.000 người, các quán cà phê, siêu thị tại Đồng Nai cũng lắp màn hình lớn nhằm phục vụ người hâm mộ. Trên các ngả đường, nhiều quầy hàng cờ, băng rôn, kèn... được bày bán.

Công an Đồng Nai huy động hàng trăm chiến sĩ CSGT, CSCĐ... túc trực tại các giao lộ lớn, trung tâm Biên Hoà để ngăn chặn kịp thời những nhóm người gây mất an ninh trật tư, an toàn giao thông. Trong đêm bán kết SEA Game bóng đá nam 7/12, hơn 200 xe máy bị tạm giữ, xử lý vì các hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng. Ảnh: Phước Tuấn.