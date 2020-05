Người hâm mộ tức giận với phim tài liệu về Diana 0 Nhiều người yêu quý cố Công nương chỉ trích các đạo diễn bộ phim không để cho Diana yên nghỉ khi đào bới chuyện cũ, dù bà đã mất hơn 20 năm.

Lúc sinh thời, cố Công nương Diana được dân chúng Anh yêu quý, gọi là "công nương của nhân dân". Ảnh: UK Press.

Theo The Sun, một bộ phim tài liệu gồm bốn phần, tiêu đề tạm đặt là "Being Me: Diana" đang được sản xuất bởi công ty truyền hình DSP, dự kiến chiếu trên Netflix nhưng vẫn chưa được uỷ quyền. Phim kể về cuộc chiến đấu với sức khỏe tâm thần của Công nương Diana, chứng rối loạn ăn uống cũng như cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bà với Thái tử Charles.

Bộ phim tài liệu sẽ sử dụng video chưa từng công bố, được trích từ những bài diễn thuyết của cố công nương từ năm 1990 đến 1992 cũng như những cuộc phỏng vấn với người thân cận bà. Mục đích của bộ phim dường như nhằm làm sáng tỏ sự hỗn loạn bên trong Diana trước khi bà và Thái tử Charles ly thân. Phim thậm chí khẳng định "công nương của nhân dân" từng cố tự tử bốn lần.

Nhiều thành viên mạng xã hội, nhất là những người yêu mến Diana, đã chỉ trích việc bộ phim tiếp tục đào sâu về sức khỏe tâm thần của Diana, dù bà đã mất hơn 20 năm.

"Sao họ không để cho bà ấy được yên nhỉ? Bà ấy đã qua đời rồi mà", một thành viên Twitter viết.

"Hãy để cho người đã khuất yên nghỉ. Bộ phim này sẽ không khiến công chúng thích thú. Thật kinh khủng!", thành viên thứ hai bình luận.

Một người hâm mộ hoàng gia tức giận nói: "Sao phải đào bới mọi chuyện lên như vậy. Vì Chúa, hãy để bà ấy được yên nghỉ".

"Diana là một người tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ bà ấy, đó là người phụ nữ có một không hai. Tôi chỉ mong họ để cho bà được yên", người khác nói thêm.

Một số người cũng cho rằng "Being Me: Diana" có thể sẽ tạo thêm nhiều căng thẳng cho hai con trai của bà, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

"Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Sao lại gợi lại những chuyện này, nó hoàn toàn không cần thiết. Hãy để cho hai hoàng tử được yên, để họ giữ những ký ức đẹp về người mẹ đã khuất", một thành viên bình luận.

Một nguồn tin tiết lộ với Sun rằng không ai trong hoàng gia Anh hay nhà Spencer muốn tham gia vào bộ phim tài liệu trên. Người này cũng cho rằng việc phát sóng phim có thể khiến Harry và William phiền lòng.

"William và Harry sẽ thấy buồn và tức giận lắm, đặc biệt là Harry, bởi anh ấy hợp tác với Netflix. Ngoài ra, lúc này cũng không phải thời điểm phù hợp, khi hoàng gia đang phải xử lý và sắp xếp mọi việc kể từ khi Harry và Meghan quyết định rời đi", nguồn tin nhận định.

Hướng Dương (Theo Express)