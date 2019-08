Người đưa đón trẻ Gateway thay đổi lời khai 0 Hai tuần sau ngày bé lớp 1 trường Gateway tử vong, bà Nguyễn Bích Quy khẳng định với công an và luật sư là 'không bỏ quên cháu Long trên xe'.

Sáng 21/8, ngồi trong căn nhà chật hẹp thuộc diện chờ giải tỏa ở một con ngõ trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón trẻ trên chiếc xe chở bé Lê Hoàng Long, học sinh trường Gateway, tử vong hôm 6/8 - cho biết bà đã nhiều ngày đêm không thể ăn ngủ.

Bà Nguyễn Bích Quy đứng trước căn nhà của gia đình ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 21/8. Ảnh: Phạm Dự.

Hôm 16/8, bà Quy đã liên hệ văn phòng luật sư Thành Sơn đề nghị cử luật sư tham gia các giai đoạn tố tụng, bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình. Ông Nguyễn Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Thành Sơn và Đồng sự, cho biết: "Sau khi bà Quy liên hệ, chúng tôi đã tiến hành cho bà lấy lời khai và trình bày lại toàn bộ sự việc".

Trong bản tường trình gửi văn phòng luật sư dài nhiều trang A4, bà Quy nhắc đi nhắc lại "không bỏ quên cháu Long trên xe". Nhằm dẫn chứng cho lời mình nói, bà Quy khẳng định đã "bước lên xe nhìn xem" có cháu nào bỏ quên đồ không vì lo nếu chúng quên, gia đình sẽ hỏi bà đầu tiên.

"Một cháu học sinh cấp 1 không phải một đứa bé sơ sinh nhỏ nằm im bất động và đồ đạc balo của các cháu cũng không phải là đồ vật nhỏ bị lẫn ở đâu nên không thể có việc tôi không nhìn được là còn một người trên xe", bà Quy viết. Bà khẳng định đã ký vào biên bản bàn giao cho nhà trường đầy đủ 13 học sinh vào sáng 6/8.

Trước đó, trao đổi với phóng viên hôm 10/8, 4 ngày sau khi sự việc xảy ra, bà Quy nói "vì vội quá nên khi lướt nhìn qua bên trong xe không còn ai, tôi liền đóng cửa ôtô lại và đi vào trường". Lúc đó, bà không chắc mình có bỏ quên bé Long hay không đồng thời nhận trách nhiệm về sai sót của mình.

Ngoài ra, bà Quy bổ sung thông tin về tình trạng rèm xe, nhận ra rằng khi bà đưa các cháu ra xe vào buổi chiều thì rèm đều kéo vào, trong khi buổi sáng các rèm đều mở ra, nhất là rèm chỗ cửa kéo lên xuống. Bà Quy ngồi ở cửa, phải kéo rèm ra để quan sát các điểm đón.

Đơn trình bày của bà Nguyễn Bích Quy gửi văn phòng luật sư Thành Sơn hôm 16/8.

Bên cạnh đó, bà Quy cũng nêu ra những điểm thắc mắc mà chính bà không thể lý giải được. Bà Quy nhớ rằng khi đón cháu Long tự đi, khỏe mạnh, bình thường và mặc áo đỏ nhưng khi phát hiện ra cháu Long vào buổi chiều thì cậu bé này lại mặc áo màu xám.

Đồng thời, sau khi phát hiện xác cháu bé, ngoài balo của cháu, trên xe còn có một quả bóng bay mà buổi sáng không có. Chi tiết này bà không nhớ để khai tại cơ quan công an vào hôm đầu tiên. Chiều 20/8, bà Nguyễn Bích Quy tiếp tục lên cơ quan Công an quận Cầu Giấy theo triệu tập để lấy lời khai lần hai. Bà Quy đã thay đổi và bổ sung nội dung sự việc. Khi được hỏi vì sao có sự thay đổi này, bà giải thích: "Do trước đó tinh thần của tôi mệt mỏi, hoảng loạn, nhiều chi tiết chưa nhớ ra".

Ngoài ra, bà Quy cũng cho biết từ hôm xảy ra sự việc, bà vẫn chưa gặp được gia đình bé Long. Chị gái bà Quy vài hôm trước có tìm đến nhà nhưng người thân của bé Long từ chối tiếp xúc.

Bà Quy từng làm nghề dọn vệ sinh, gần đây được giám đốc công ty TNHH vận tải Ngân Hà gọi đi làm nhân viên phụ trách xe buýt chở học sinh với mức lương 120.000 đồng/ngày. Dù chưa được đào tạo về trông giữ trẻ, bà vẫn đồng ý đi làm vì chỉ là công việc thời vụ. Do mới đi làm ngày thứ hai nên bà cũng chưa ký hợp đồng với công ty Ngân Hà.

"Khi ở cơ quan công an, có người đến bảo tôi ký vào hợp đồng lao động nhưng tôi không ký. Người nhà của anh Đoàn (chủ doanh nghiệp Ngân Hà) đến nhà tôi lấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu photo từ con gái tôi. Ngoài ra người nhà anh ấy còn đưa sơ yếu lý lịch cho chồng tôi, bảo ký để làm hồ sơ lao động nhưng ông ấy bảo không nhớ hết thông tin của tôi nên không ký", bà Quy viết.

Xe đưa đón học sinh của trường Gateway, Hà Nội. Ảnh: Hà Phương.

Bà Quy cho hay ông Doãn Quý Phiến - tài xế lái chiếc xe chở bé Long - được đưa đi lấy lời khai lần đầu cùng bà. Tuy nhiên, từ đó bà chưa lần nào gặp lại ông Phiến. Hôm xảy ra sự việc, bà mới gặp ông Phiến lần thứ hai và không biết ông ở đâu, là người thế nào.

Trong khi đó, công an quận Cầu Giấy bác bỏ thông tin trên mạng xã hội rằng ông Phiến "đã chết". Công an quận khẳng định vừa có buổi làm việc với ông Phiến ngày 19/8 và ông này hoàn toàn khỏe mạnh. Nam tài xế 53 tuổi được cho là đang ở trong một căn hộ chung cư tại quận Bắc Từ Liêm.

Chiều 21/8, Công an quận Cầu Giấy từ chối cung cấp thông tin về lời khai của bà Quy do "vụ án đang trong quá trình điều tra", lời khai của những người liên quan thuộc về bí mật điều tra.

Ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, nhân viên hợp đồng của Công ty TNHH vận tải Ngân Hà) lái xe Ford Transit 16 chỗ đến đón bà Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964) để cùng đưa học sinh đến trường Tiểu học Gateway. Xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long ở phố Trung Hòa (Cầu Giấy). Khoảng hơn 16h chiều cùng ngày, cháu Long được phát hiện trong tình trạng tím tái, thân thể đã cứng trên chiếc Ford Transit. Long ban đầu được xác định đã bị bỏ quên trên xe suốt 9 tiếng đồng hồ, dẫn đến tử vong. Nguyên nhân cái chết vẫn đang được công an điều tra. Sáng 7/8, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố vụ án Vô ý làm chết người.

