Người đàn ông Thái Lan mở tiệc mừng chó đi lạc trở về 0 Vui mừng vì tìm lại được con chó mất tích, ông Boonsong mở tiệc buffet để đãi khách.

Theo Coconut, ông Boonsong Meethao, chủ một bãi trông giữ xe ở Bangkok sắp tổ chức một bữa tiệc vào thứ bảy tới (26/1) để ăn mừng sự trở về của chó cưng sau 5 ngày mất tích.

Ông Boonsong và con chó tên Look Moo. Ảnh: Khaosod TV.

Trong ngày đầu năm mới, Boosong phát hiện con chó có tên Look Moo (có nghĩa "lợn con" trong tiếng Thái) biến mất.

"Tôi nghĩ rằng nếu Look Moo bị mất tích hơn 5 ngày thì nó sẽ chết vì đói và khát. Vì vậy, tôi đã nói nếu nó quay về sau 5 ngày, tôi sẽ tổ chức tiệc buffet", ông Boonsong nói với báo chí địa phương.

Do đó, khi Look Moo xuất hiện sáng 5/1, ông Boonsong đã quyết tâm thực hiện lời hứa. "Nó đã về nhà được một thời gian nhưng tôi lại phải mất nhiều thời gian lên kế hoạch cho bữa tiệc", ông chủ của Look Moo giải thích vì sao tiệc bị hoãn tới gần cuối tháng.

Ông Boosong đã nuôi mẹ của Look Moo từ khi nó còn là một con chó con và tận mắt chứng kiến Look Moo chào đời. Vì vậy, ông rất gắn bó với chú chó cưng của mình. Look Moo hiện 2 tuổi, rất thân thiện vào ban ngày nhưng ban đêm nó trở thành người gác cửa đáng tin cậy cho Boonsong.

Ông Boonsong treo biển mở tiệc ở bãi đậu xe của mình ngày 26/1. Ảnh: Facebook.

Boonsong treo biển mời dự tiệc ở cổng bãi đậu xe của mình và được một khách hàng chụp chia sẻ lên mạng xã hội. Bữa tiệc dự kiến thu hút rất nhiều người yêu chó ở địa phương và các vùng lân cận tới dự.