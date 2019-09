Người đàn ông sàm sỡ phụ nữ ở hầm chung cư 0 Chị Linh đứng chờ người thân ở hầm gửi xe B2 của chung cư Mipec (quận Long Biên) thì bị Đào Đức Thành, 45 tuổi, sờ vào đùi, bụng và vùng kín.

Người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ tại tầng hầm chung cư Vụ việc được camera ghi lại

Bị sàm sỡ tối 2/9, chị Linh kêu la, một số người trong hầm xông đến giữ Thành lại. Trong lúc giằng co, Thành đấm hai người can ngăn. Tất cả hành động bị camera an ninh ghi lại.

Ngày 4/9, Công an quận Long Biên cho biết khi lên làm việc Thành khai uống rượu, không làm chủ được mình nên có hành vi không chuẩn mực. Khi tỉnh lại, anh ta ân hận về việc đã làm. Cảnh sát đang tiếp tục thu tập tài liệu để điều tra hành vi sàm sỡ và hành hung của người đàn ông này.

Hành động của Thành (áo kẻ xanh) bị camera ghi lại.

Cùng ngày, đại diện ban quản trị chung cư Mipec cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra đã phối hợp công an làm rõ. Sự cố khiến cư dân bức xúc và hoang mang.

P.D.