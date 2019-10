Người đàn ông bị súng cướp cò tử vong 0 Quảng NamTrong lúc lên rừng tìm mật ong, ông Hoàng mang theo khẩu súng để săn bắn thì không may bị cướp cò, trúng đạn tử vong.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết nguyên nhân ông Nguyễn Huy Hoàng (46 tuổi, trú xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) tử vong được xác định do súng cướp cò bắn vào.

Khẩu súng gây ra cái chết cho ông Hoàng. Ảnh: Đại Hiệp.

Trước đó, ngày 3/10, ông Hoàng cùng hai người khác đi lên rừng tìm kiếm mật ong. Ông Hoàng có mang theo một khẩu súng tự chế, với mục đích săn thú.

Trong lúc ông Hoàng leo lên vách đá thì bị trượt ngã chân, súng cướp cò khiến đạn bay xuyên bụng. Hai người đi cùng đến sơ cứu, tuy nhiên vết thương quá nặng, ông Hoàng đã tử vong cùng ngày.