Người dân Hà Nội - Sài Gòn nhộn nhịp đi lễ chùa đầu năm

Sáng nay, tại nhiều chùa lớn ở TP HCM như Vĩnh Nghiêm, Xá Lợi (quận 3), Ngọc Hoàng (quận 1), Việt Nam Quốc Tự (quận 10)... đều chật kín người vãn cảnh, cầu may mắn.



Tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP HCM), ngoài thắp hương lễ Phật, hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt tự tay gõ chuông với ước nguyện bình an. "Trong thời khắc năm mới, tiếng chuông là thể hiện sự giao hòa giữa trời và đất, xua đuổi âm khí, đón xuân ấm áp về. Ngoài ra, nó cũng được coi là lời nguyện cầu sự an lành cho mọi người", bà Ngọc Lan (52 tuổi) chia sẻ.