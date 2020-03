Người Anh phản đối trả phí an ninh 25 triệu USD cho nhà Harry 0 Nhiều người cho rằng nhà Sussex 'vốn đã là triệu phú' và việc sử dụng tiền thuế của dân để chi trả các khoản phí bảo vệ họ là 'phi dân chủ'.

Công tước và nữ Công tước xứ Sussex hồi tháng 1 khiến cả thế giới sốc khi thông báo ý định rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của hoàng gia, chuyển tới sống ở Canada để theo đuổi mục đích độc lập về tài chính.

Lúc chuyển đến Canada, Harry và Meghan được coi là "người được bảo vệ quốc tế" nên chính phủ Canada có nghĩa vụ pháp lý phải đảm bảo an ninh cho họ. Tuy nhiên, do Harry và Meghan sẽ chính thức rời hoàng gia vào cuối tháng này, không còn là "Hoàng tử hay Công chúa" nữa nên tuần trước cảnh sát Canada đã tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ an ninh.

Vợ chồng Harry sẽ chính thức rút khỏi hoàng gia vào ngày 31/3. Ảnh: AFP.

Điều này cũng có nghĩa việc đảm bảo an ninh cho nhà Sussex, với chi phí khoảng 20 triệu bảng Anh một năm (hơn 25 triệu USD), có thể sẽ do những người đóng thuế Anh chi trả. Tuy nhiên, theo kết quả một cuộc thăm dò ý kiến từ hơn 14.000 khán giả do chương trình Good Morning Britain của ITV thực hiện, 90% phản đối điều này.

Các chuyên gia cho biết quyết định sống ở nước ngoài của nhà Sussex cũng như việc họ khăng khăng cho rằng mình đáng được nhận sự bảo vệ của cảnh sát sẽ khiến cho phí an ninh càng tăng lên. Hôm cuối tuần, một nguồn tin tiết lộ bé Archie, 9 tháng tuổi, sẽ không theo mẹ về Anh để tham dự sự kiện Commonwealth Day vào ngày 9/3. Điều này sẽ khiến chi phí an ninh cho nhà Sussex tăng thêm 50.000 bảng Anh (64.000 USD) do cảnh sát sẽ vừa phải bảo vệ Harry - Meghan khi họ về Anh, vừa phải giữ an ninh cho Archie ở Canada.

Mới đây, trang Care2petitions đã lập một đơn kiến nghị, với nội dung cho rằng nhà Sussex "vốn đã là triệu phú" và việc sử dụng tiền thuế của người dân để trả phí bảo vệ họ là "phi dân chủ".

"Nhà Sussex đã quyết định rời khỏi hoàng gia, sống ở nước ngoài và đi lại khắp thế giới để đạt được sự độc lập về tài chính. Vì thế, chính cặp vợ chồng, chứ không phải là những người đóng thuế ở Anh, phải có trách nhiệm trả tiền phí bảo vệ an ninh cho họ. Vì thế, chúng tôi ký tên dưới đây để phản đối việc trả phí bảo vệ an ninh trên toàn cầu cho Harry, Meghan và con trai họ, đồng thời yêu cầu Quốc hội, Thượng viện và Hạ viện Anh dừng ngay việc đóng bất cứ khoản tiền nào cho gia đình này", lá đơn ghi rõ.

Chỉ sau khoảng một ngày, lá đơn đã có 5.430 chữ ký ủng hộ, trong khi mục tiêu đặt ra là 6.000 chữ ký.

Lá đơn kiến nghị người đóng thuế Anh không trả phí bảo vệ cho nhà Harry nhận được 5.400 chữ ký của người ủng hộ chỉ sau một ngày.

Đội nhân viên bảo vệ an ninh của nhà Harry hiện có 6 người, với chi phí 600.000 bảng một tháng (770.000 USD), bao gồm tiền lương, tiền làm thêm ngoài giờ, trợ cấp khi đi nước ngoài, tiền lương hưu, vé máy bay và ăn ở. Những khoản phí này sẽ tăng lên rất nhiều nếu nhà Sussex sống hẳn ở nước ngoài.

Harry, 35 tuổi, và Meghan, 38 tuổi, tin rằng họ có quyền hợp pháp được cảnh sát bảo vệ quanh năm và dường như không muốn chi trả khoản này.

Hướng Dương (Theo Mail)