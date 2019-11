Nghi phạm vụ 39 thi thể ở Anh bị dọa giết 0 Eamon Harris, 22 tuổi, tài xế lái xe container chứa 39 người di cư tới cảng Zeebrugee, Bỉ, hôm 23/10, nhận được nhiều tin nhắn dọa giết.

Chiếc xe tải chở 39 thi thể được cảnh sát khám nghiệm tại khu công nghiệp thị trấn Grays, hạt Essex, hôm 23/10. Ảnh: SWNS.

Theo Mirror, Eamon Harris gần đây khai với cảnh sát rằng anh ta nhận được những lời đe dọa từ sau khi cảnh sát phát hiện thi thể của 39 người di cư bất hợp pháp trong container tại khu công nghiệp thị trấn Grays, hạt Essex. Gia đình của Eamon ở Bắc Ireland cũng nhận được những lời cảnh cáo tương tự.

Vì vậy, cảnh sát Ireland và Bắc Ireland đang cho điều tra các tin nhắn này. "Họ nhận tin nhắn dọa giết từ sau khi sự việc được công bố và tin nhắn ngày càng gia tăng cấp độ khi những nghi phạm đầu tiên bị bắt", một nguồn tin tiết lộ với tờ Iris Independent.

"Chúng ta đang nói về đường dây buôn người hàng trị giá triệu euro, vậy nên cảnh sát đánh giá những lời đe dọa này là rất nghiêm trọng. Cảnh sát thành phố sẽ quyết tâm triệt phá đường dây buôn người mặc cho những kẻ chủ mưu đang cố gắng giữ mối kiếm lời của chúng", nguồn tin cho biết thêm.

Eamon Harris - nghi phạm trong vụ 39 người chết trong container ở hạt Essex, Anh. Ảnh: SWNS.

Eamon Harris được cảnh sát dẫn độ từ Ireland đến Anh hôm 1/11 sau khi xuất hiện trước thẩm phán Donald Binchy tại tòa án Dublin, Ireland, vì nhận được lệnh bắt giữ của tòa án châu Âu. Anh ta là người chở chiếc container có 39 người bên trong đến cảng Zeebrugee, Bỉ. Cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân trong container là người Việt Nam.

Trước Eamon, cảnh sát hạt Essex đã truy tố tài xế Mo Robinson (25 tuổi, người Bắc Ireland) và bắt giữ rồi sau đó cho tại ngoại một đôi nam nữ.

Trong khi đó, sáng 3/11, công an Nghệ An đã bắt 8 người liên quan đến đường dây môi giới đưa người sang Anh trái phép. Ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, cho biết nhà chức trách Anh sẽ điều tra tội danh của những người liên quan trực tiếp cái chết của 39 nạn nhân, còn Việt Nam sẽ xử lý hành vi những người ở trong nước đã môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài, theo điều 349 Bộ luật Hình sự 2015.

Tùng Anh