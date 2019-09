Nghi can bắn chết chị dâu tự sát 0 Bình PhướcKhông thể trốn chạy khi bị bao vây, nghi can dùng súng truy sát 2 vợ chồng anh ruột đã bắn vào đầu tự sát.

Chiều 21/9, Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước xác nhận Nguyễn Văn Có (ngụ thị xã Bình Long), nghi can dùng súng bắn chết bà Bùi Thị Đàn, bắn bị thương ông Nguyễn Văn Thấy đã tự sát.

Nghi can Có.

Hai ngày trước, do có mâu thuẫn trong đất đai, Có lái xe máy đến nhà anh trai là ông Thấy nói chuyện. Khi đến trước hiên nhà, nghi can bất ngờ rút súng ngắn bắn liên tiếp vào bà Đàn và ông Thấy khiến cả 2 gục tại chỗ. Sau khi gây án, y lên xe tẩu thoát.

Nghe tiếng súng, ngươì dân chạy lại phát hiện người phụ nữ đã chết, ông Thấy bị thương được đưa đi cấp cứu. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ đạn quân dụng.

Trưa nay, phát hiện nghi can đang lẩn trốn tại khu vực xã An Khương, huyện Hớn Quản, hàng chục trinh sát hình sự vây ráp bắt giữ. Do biết mình không thể trốn chạy, Có dùng khẩu súng gây án bắn vào đầu, tử vong.

Hoàng Trường