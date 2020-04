New York bước qua thời kỳ đen tối 0 Thống đốc New York khẳng định bang này đã qua đỉnh dịch khi biểu đồ số ca nhập viện mới đã đi ngang và số người tử vong tiếp tục giảm.

"Điều tồi tệ nhất đã qua nếu chúng ta tiếp tục khôn ngoan đi về phía trước. Tôi tin rằng bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trên con đường bình thường", Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu trong cuộc họp báo hôm 13/4 (giờ địa phương) và cho biết số ca nhập viện mới không tăng.

Theo ông Cuomo, chỉ có 671 bệnh nhân Covid-19 ở New York tử vong trong ngày 12/4, giảm 87 người so với ngày trước đó và là mức thấp nhất kể từ 5/4. Mức tử vong cao nhất được ghi nhận ở bang này là 799 người vào ngày 9/4. Hiện New York ghi nhận 10.056 ca tử vong vì Covid-19.

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: CNBC.

New York là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Mỹ với 195.000 người nhiễm, chiếm 1/3 số ca nhiễm toàn quốc. Hiện Mỹ ghi nhận hơn 586.000 ca mắc, trong đó trên 23.000 ca tử vong, là vùng dịch lớn nhất và chết chóc nhất thế giới.

Cùng ngày, ông Cuomo và thống đốc của các bang láng giềng New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, ông Delkn và ông Rhode Island họp bàn kế hoạch nới lỏng hạn chế để mở cửa lại từ từ nền kinh tế. Ở bờ Tây, các bang California, Oregon và Washington cũng công bố một thỏa thuận về tầm nhìn chung để mở lại nền kinh tế và ngăn chặn sự lây lan của virus.

"Chúng tôi muốn nó càng sớm càng tốt nhưng chúng tôi cũng muốn nó thật sáng suốt", Cuomo nói. Ông mô tả việc khởi động lại nền kinh tế bị đóng cửa của New York giống như "mở van" và kêu gọi mọi người "làm cẩn thận, làm chậm và thực hiện một cách thông minh".

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 13/4, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ công bố nhóm chuyên trách về kinh tế trong hôm nay để tập trung vào việc mở cửa trở lại đất nước trong những tuần tới.

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, hiện thế giới có 2.019.320 ca nhiễm, trong đó 119.483 trường hợp tử vong tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo sau Mỹ, Tây Ban Nha có 170.099 ca mắc, trong đó 17.756 người tử vong, là vùng dịch lớn nhất châu Âu và thứ hai trên thế giới.

Các nước Đông Nam Á cũng ghi nhận 20.001 ca nhiễm, trong đó 844 người đã chết. Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực với 4.932 ca nhiễm, trong đó 315 ca tử vong. Việt Nam cũng ghi nhận 265 ca nhiễm, 146 người đã hồi phục và chưa có ca tử vong nào.

Sơn Nam (Theo AFP)