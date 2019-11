Ném xúc xích vào người bán hàng vì bị nhắc trả tiền 0 Thái NguyênSai con vào lấy đồ ăn nhưng không thanh toán tiền, người đàn ông ném xúc xích vào nhân viên nữ và tát nhân viên nam khi bị nhắc nhở.

Ném xúc xích vào nhân viên vì bị nhắc trả tiền Video ghi lại vụ việc người đàn ông hành hung nhân viên bán hàng tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên), hôm 10/11.

Hôm 10/11, video ghi lại cảnh một người đàn ông ném đồ, hành hung nhân viên cửa hàng tại một trạm nghỉ ở TP Thái Nguyên lan truyền trên mạng. Trong video, người cha mặc đồ thể thao chỉ cho con trai, khoảng hơn 10 tuổi, vào trong quầy hàng lấy đồ ăn. Sau khi con lấy gói xúc xích, người này gọi cậu bé mang gói hàng ra mà không trả tiền.

Thấy vậy, hai nhân viên (một nam, một nữ) yêu cầu cậu bé thanh toán. Ông bố liền tiến đến lấy gói xúc xích, bóc ra rồi ném thẳng về phía hai nhân viên. Ông ta còn lại gần, tát vào mặt nam nhân viên đang đứng ở quầy thu ngân.

Trưa 11/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã nắm được thông tin và do vụ việc xảy ra tại thị xã Phổ Yên nên đã yêu cầu Công an thị xã Phổ Yên trực tiếp điều tra, xử lý.

Nguyễn Ngoan