Ném đá vào cửa kính để 'giải khuây' 0 Đà NẵngNguyễn Đình Hiền, 30 tuổi, uống rượu bia sau đó dùng gạch, đá ném vào nhiều nhà dân và ôtô đỗ trên đường.

Công an quận Thanh Khê ngày 25/5 cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý Hiền về hành vi Huỷ hoại tài sản. "Người này uống rượu say sau đó ném vỡ các cửa kính nhà ở và ôtô. Nếu kết quả giám định tài sản hư hỏng từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể xử lý hình sự", một lãnh đạo công an quận nói.

Nghi phạm Nguyễn Đình Hiền. Ảnh: Nam Em.

Rạng sáng 21/5, Hiền chạy xe máy đi quanh một con hẻm trên đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông), sau đó cầm nhiêu viên đá ném vào hai nhà dân làm vỡ lớp kính cường lực. Người này sau đó bỏ đi chứ không đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Ra đến đầu hẻm, Hiền ném đá làm vỡ kính ôtô con đỗ trên đường. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 10 triệu đồng.

Chưa dừng lại, khi ra đường Nguyễn Tất Thành, anh ta ném gạch vào một xe khách 16 chỗ đang chạy, khiến một phụ nữ bị gãy xương hàm, một trẻ em bị rách 4 cm ở vùng đỉnh đầu; kính xe cũng bị vỡ.

Các nạn nhân đã trình báo công an. Nhà chức trách đã trích xuất camera an ninh tại các tuyến đường xảy ra sự việc và xác định Hiền là người gây án. Tại trụ sở công an, nghi phạm khai không có mâu thuẫn với các nạn nhân. Hành động ném vỡ kính nhằm giải khuây.