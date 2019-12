Nam thanh niên trộm tivi nhà bạn gái cũ 0 Nghệ AnBị bạn gái chia tay, Sơn lẻn tới nhà cô này trộm tivi cùng nhiều tang vật khác đem bán rẻ để lấy tiền tiêu.

Ngày 2/12, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Sơn (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Phạm Văn Sơn tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Văn Sơn có tình cảm với cô gái trẻ ở cùng huyện và từng nhiều lần qua nhà cô gái để thăm nom. Gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên Sơn bị bạn gái chia tay.

Ngày 25/11, biết bạn gái cũ đã vào miền Nam lao động, người thân cô gái đi vắng nên Sơn lẻn vào nhà trộm 1 tivi, 1 amply và 1 chiếc điện thoại di động với tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Tài sản trộm cắp được tên trộm đem bán cho một cửa hàng điện tử ở địa bàn.

Nạn nhân trình báo, hai ngày sau cảnh sát bắt Sơn khi đang có mặt tại địa phương. Bị can từng có tiền án về trộm cắp tài sản.