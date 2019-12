Nam thanh niên thích tấn công phụ nữ giữa đêm khuya 0 Nam ĐịnhNam thanh niên lựa chọn đoạn đường ngoằn nghèo, ít người qua lại, tấn công phụ nữ đi đường rồi giở trò đồi bại.

Chiều ngày 24/12, ông Nguyễn Viết Thấm - Chủ tịch UBND xã Yên Đồng (huyện Ý Yên) cho biết khoảng 2 tháng gần đây trên địa bàn xã xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt liên tiếp tấn công phụ nữ vào lúc đêm khuya, tại đoạn đường trường THPT Đại An. Thanh niên này chỉ thích phụ nữ trẻ đẹp.

Theo các nạn nhân, lợi dụng đường tối, ngoằn nghèo, hắn dồn chị em ngã xuống vệ đường, sau đó giở trò đồi bại, khi bị phản kháng thì bỏ chạy.

Công an xã Yên Đông đã báo cáo lên công an huyện Ý Yên. Danh tính thanh niên vẫn chưa được xác định. "Hiện công an huyện đang mật phục đoạn đường xảy ra sự việc, rà soát một số đối tượng trên địa bàn xã, cũng như xã bên cạnh", ông Thấm thông tin.

Nguyễn Ngoan