Nam thanh niên lừa bán ba thiếu nữ 0 Nghệ AnVi Văn Khay (19 tuổi, trú huyện Con Cuông) cấu kết với người khác đưa 3 cô gái ở miền núi sang Trung Quốc.

Ngày 14/12, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vi Văn Khay về hành vi Mua bán người.

Theo cơ quan điều tra, năm 2016 Vi Văn Khay cấu kết với Can Thị Mơ là một phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Trung Quốc để tìm các cô gái trẻ đưa qua biên giới.

Vi Văn Khay tại cơ quan điều tra.

Tháng 3/2016, ba cô gái trẻ huyện miền núi Nghệ An nghe theo lời hứa của Khay sang Trung Quốc sẽ "đổi đời". Khay đón xe khách đưa họ ra Móng Cái (Quảng Ninh) giao cho một người xưng là người của Mơ để họ tiếp tục đưa nạn nhân vượt biên bất hợp pháp. Tại Trung Quốc, các cô gái bị bán cho người bản địa làm vợ với giá khoảng 70 triệu đồng mỗi người.

Khay được Mơ trả 20 triệu đồng tiền công và hứa một năm sau sẽ trả tiếp 10 triệu. Sau thời gian sinh sống ở Trung Quốc, tháng 11 vừa qua, hai nạn nhân trong số này đã trở về Việt Nam tố cáo hành vi của Khay.