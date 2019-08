Nam thanh niên 16 tuổi xâm hại bé gái hàng xóm 0 Lợi dụng người thân của bé gái mất cảnh giác, Tường đã thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 23/7, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Mai Văn Tường (16 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Mai Văn Tường tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, buổi trưa một ngày cuối tháng 6, Tường sang nhà hàng xóm chơi. Do gia chủ đi vắng, chỉ có con gái 8 tuổi ở nhà cùng bà nội nên Tường nảy sinh ý định hiếp dâm.

Lợi dụng lúc bà nội bé gái nằm ngủ, Tường dụ dỗ đứa trẻ để thực hiện hành vi đồi bại ngay tại nhà. Tuy nhiên khi Tường đang thực hiện hành vi thì một người chị họ của nạn nhân tới nhà bắt gặp.

Ít ngày sau cảnh sát vào cuộc điều tra.