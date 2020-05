Nam sinh lớp 8 bị sóng đánh mất tích 0 Nghệ AnHồ Sinh Hán, học sinh trường THCS Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, không thể tự quay vào bờ sau khi bị sóng đánh ra xa.

Sáng 16/5, các lực lượng chức năng của thị xã Hoàng Mai đang tìm kiếm nam sinh.

Trước đó, cuối chiều 15/5, Hán cùng hai người bạn tới bãi biển ở phường Quỳnh Phương tắm. Đang bơi, Hán bất ngờ bị sóng biển đánh ra xa, không thể tự quay vào bờ.

Biển Quỳnh Phương.

Hai người bạn tắm cùng khi phát hiện đã chạy về làng hô hoán mọi người ra ứng cứu song không có kết quả. Trong đêm, lực lượng công an, biên phòng và ngư dân tổ chức tìm kiếm song do trời tối, sóng to nên gặp khó khăn.

Nghệ An cho phép khu di tích, danh lam thắng cảnh, bãi biển hoạt động trở lại từ 26/4 sau thời gian giãn cách xã hội.