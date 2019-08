Nam sinh cấp 3 đâm chết bạn vì bị làm ồn 0 Nằm ngủ ở phòng nội trú sau khi uống rượu, Đặng Xuân Hùng, 16 tuổi, bực bội khi nghe Tuấn - Bảo cãi nhau, nên vùng dậy đâm chết Tuấn.

Theo cáo trạng, chiều 27/12/2018, nhóm học sinh trường THPT huyện Nam Trà My (Quảng Nam) gồm Đặng Xuân Hùng, Thái Viết Bảo và bốn người tổ chức uống rượu trong phòng nội trú. Khi hết ba lít rượu, cả nhóm giải tán.

Bị cáo Đặng Xuân Hùng. Ảnh: Sơn Thủy.

Đêm hôm đó, Bảo không ngủ được vì thấy trong phòng ồn ào, nghĩ Hồ Văn Hộ gây ra nên hỏi "làm chi ồn rứa". Khi Hộ không trả lời, Bảo định đánh nhưng được Hồ Văn Tuấn (17 tuổi) can ngăn.

Bảo bực tức tát mặt Tuấn hai cái. Tuấn đánh trả lại một cái và đấm chảy máu mũi Hùng khi cậu bạn này vào can ngăn. Vào nhà vệ sinh lau vết thương, Hùng phát hiện miếng kính vỡ dài khoảng 20 cm đã cầm đưa vào giường, rồi nằm ngủ do say rượu. Thấy Tuấn và Bảo tiếp tục to tiếng, Hùng bật dậy, cầm vật này đâm Tuấn tử vong.

Tại phiên tòa ngày 15/8, Hùng thừa nhận hành vi và bị TAND Quảng Nam phạt 5 năm tù về tội Giết người theo khoản 2, điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.