Nam bệnh nhân 'có tử cung và buồng trứng' 0 Nghệ AnBác sĩ trả kết quả thăm khám của một nam bệnh nhân 30 tuổi với kết luận 'tử cung bình thường, buồng trứng bình thường'.

Ngày 13/9, Sở Y tế Nghệ An cho biết Bệnh viện Đa khoa Thái An (đóng tại TP Vinh) đã giải thích về việc nhầm lẫn kết quả siêu âm cho một nam bệnh nhân.

Theo đó, ngày 10/9 người đàn ông 30 tuổi (trú tại Nghệ An) tới bệnh viện Thái An để thăm khám do đau bụng. Bác sĩ đã siêu âm ổ bụng, nội soi dạ dày thực quản, tá tràng. Kết quả khi được trả cho bệnh nhân có ghi: Tử cung - phần phụ bình thường; buồng trứng bình thường.

Bệnh viện đa khoa Thái An.



Lãnh đạo Bệnh viện Thái An khẳng định, việc khám và chỉ định thuốc là đúng chuyên môn. Song việc bệnh nhân có giới tính nam mà phần diễn giải về siêu âm như trên là sai. "Nguyên nhân để xảy ra sai sót này là do kỹ thuật viên đánh máy tính giúp cho bác sĩ đã lấy nhầm mẫu trong phần mềm máy tính từ mẫu của bệnh nhân nam sang mẫu của bệnh nhân nữ. Đây là lỗi nghiêm trọng về chuyên môn", báo cáo nêu rõ.

Với sự cố này, bệnh viện thừa nhận đã khiến bệnh nhân và người nhà hoang mang. Thời gian tới, bệnh viện sẽ có hình thức kỷ luật cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai sót này.