Một người Việt kêu cứu 'có thể con gái chết trong container tại Anh' 0 Hà TĩnhÔng Thìn nghi con gái là một trong số các nạn nhân chết trong container ở Anh sau khi nhận được tin nhắn nói con 'đi nước ngoài không thành' và 'chết vì không thở được'.

Ngày 25/10, ông Phạm Văn Thìn trình báo chính quyền: con gái Phạm Thị Trà My (26 tuổi) có thể là nạn nhân chết trong container ở Anh. Trong đơn viết gửi UBND thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), ông Thìn nêu: "Con gái tôi là Phạm Thị Trà My, xuất phát từ Việt Nam ngày 3/10, sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái tôi là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh".

Lá đơn của ông Phạm Văn Thìn đính kèm ảnh con gái Phạm Thị Trà My. Ảnh: Hùng Lê.

Theo một số người thân trong gia đình ông Thìn, trước khi mất tích, Trà My nhắn tin về cho mẹ qua mạng xã hội với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Trà My sau đó tiếp tục nhắn tin với em trai tên Cường, dặn "hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nha em". Người nhà khi thấy chuyện chẳng lành, gọi điện lại hỏi song đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không bốc máy.

Trong đơn gửi chính quyền thị trấn Nghèn, ông Thìn gửi kèm ảnh con gái Trà My, mô tả cô cao 1,55m, nặng 47 kg. Ông đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng, đưa con gái từ Anh về Việt Nam.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, cho biết chính quyền đã tiếp nhận đơn của ông Thìn, gửi lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc để trình báo các cấp có thẩm quyền hỗ trợ công dân.

Theo ông Hùng, Trà My là con út trong gia đình có ba con. Cô từng đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản ba năm, một tháng trước mới làm hồ sơ sang Trung Quốc.

Tin nhắn được cho là của Trà My gửi cho mẹ.

Chiều 25/10, đại diện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có đề nghị lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh xác minh một lao động quê Hà Tĩnh nghi mất tích ở Anh. Sở đang liên lạc với nhà chức trách huyện Can Lộc, nơi có nạn nhân được cho là mất tích, để xác minh thông tin.

"Nếu đúng nạn nhân quê Hà Tĩnh, người nhà cần làm đơn gửi ra Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đề nghị Đại sứ quán ở Anh làm thủ tục, đưa thi thể về nước", vị này nói.

Cùng ngày, ông Bùi Chính (trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) cũng lên gặp UBND phường Đậu Liêu, nhờ xác nhận có con trai 37 tuổi, vừa sang Anh vài ngày để làm việc song hiện không liên lạc được. Ông làm thủ tục gửi lên các cấp nhờ tìm thông tin con trai.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết đang phối hợp với cảnh sát Anh tìm hiểu nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch không phải Trung Quốc.

Hiện, phía Trung Quốc cũng chưa xác nhận 39 nạn nhân chết trong xe container tại Anh là công dân nước này.

Rạng sáng 23/10, cơ quan cứu thương hạt Essex, đông bắc thủ đô London của Anh, nhận được cuộc gọi trình báo phát hiện 39 thi thể trong thùng container trên chiếc xe đang đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays. Những nạn nhân này được cho là người nhập cư.