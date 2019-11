Mới mãn hạn tù liền đi ăn trộm 0 Nghệ AnNguyễn Văn Hiệp, 35 tuổi, vừa trộm tiền tại nhà dân ra tới cổng thì bị phát hiện.

Ngày 23/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiệp về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Thư.

20 ngày sau khi ra tù, ngày 6/11 Hiệp đi ngang nhà ông Vĩnh (xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) thì thấy gia chủ vắng nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Dùng thanh sắt cạy cửa đột nhập vào nhà, Hiệp lấy được 2 triệu đồng tiền mặt. Vừa cầm xấp tiền trộm được ra tới cổng, kẻ trộm bị chủ nhà trở về bắt gặp hô hoán. Lực lượng công an cùng người dân khi đó đã cùng với gia chủ bắt nghi can Hiệp ngay tại chỗ.