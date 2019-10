Meghan từng bí mật vào Điện Kensington gặp Harry 0 AnhHarry - Meghan thời mới yêu luôn giữ kín chuyện tình cảm nên các lần gặp gỡ của họ đều diễn ra bí mật tại nhà.

Sau khi tuyên bố đính hôn vào tháng 11/2017, Harry và Meghan cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện, luôn thu hút sự chú ý của công chúng và các phóng viên bởi cử chỉ quan tâm đầy yêu thương, không thể tách rời. Họ quen nhau vào mùa hè 2016 qua sự giới thiệu của một người bạn và nhanh chóng nảy sinh tình cảm, đến tháng 5/2018 thì làm đám cưới.

Hoàng tử Harry và cựu diễn viên Mỹ Meghan Markle nắm tay nhau đi dạo ở London gần 3 tháng sau khi xác nhận đang hẹn hò. Ảnh: Fame Flynet.

Tuy nhiên trước khi công khai hẹn hò, hai người đã có khoảng thời gian khá dài yêu trong bí mật. Meghan là một diễn viên Mỹ, nổi tiếng nhờ vai Rachel Zane trong bộ phim truyền hình "Suits" (Tố tụng). Trong khi đó, Harry là hoàng tử Anh, luôn cảnh giác và để ý đến sự riêng tư cá nhân. Thời điểm quen Meghan, Harry đang độc thân, còn nữ diễn viên vừa ly hôn nhà sản xuất phim Mỹ Trevor Engelson.

Vì đều là những người nổi tiếng, họ quyết định giữ bí mật mối quan hệ trong 6 tháng đầu tiên.

Trong bộ phim tài liệu "Harry and Meghan: When Two Became Three", một chuyên gia hoàng gia tiết lộ đôi uyên ương đã giữ bí mật chuyện tình ngay từ đầu như thế nào, dù sống ở hai châu lục.

"Trong trường hợp của Harry và Meghan, tôi nghĩ họ biết ngay từ đầu rằng mối tình lãng mạn này có thể sẽ bền lâu. Nhưng họ rất thận trọng và cố giữ mọi chuyện bí mật nhất, để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau trước khi công khai. Harry đã vài lần lén tới khu nhà Meghan sống ở Toronto, Canada, khi cô quay 'Suits'. Anh ấy đến rồi rời đi mà không bị ai nhận ra. Meghan cũng từng bí mật được đưa tới chỗ ở của Harry trong Điện Kensington và một lần nữa cũng không ai biết", phóng viên giải trí Ashley Pearson nói.

Harry và Meghan đều lo sợ nếu công khai chuyện tình cảm trước khi sẵn sàng, rồi sau đó chia tay, mối quan hệ này sẽ khiến họ trở thành đề tài bị soi mói.

Pearson cũng giải thích sự bí mật này vẫn tiếp tục được đề cao cho tới khi chuyện tình đã bền chặt hơn. Lời cầu hôn của Harry cũng rất kín đáo, bởi anh ngỏ lời với Meghan khi hai người đang nấu món gà nướng tại nhà.

"Họ từng dành nhiều buổi tối ở nhà cùng nhau nấu nướng bởi không thể thoải mái đi ăn ở nhà hàng. Nhưng tôi nghĩ sự thân thiết ngay từ những ngày đầu khi họ buộc phải dành phần lớn thời gian bên nhau tại nhà đã giúp cả hai có mối liên hệ càng mật thiết hơn", Pearson nói.

Tháng 11/2016, Harry chính thức xác nhận Meghan là bạn gái và yêu cầu truyền thông tôn trọng quyền riêng tư. Khi mối quan hệ càng trở nên nghiêm túc, Meghan chuyển vào ở cùng Harry ở Kensington, gần nhà của vợ chồng William - Kate.

Hướng Dương (Theo Express)