Meghan tránh sinh con cùng viện với chị dâu vì không thích lặp lại

Nữ công tước xứ Sussex được cho không thích lặp lại bất cứ điều gì chị dâu Kate từng làm, trong đó có lựa chọn về nơi sinh con. Meghan 'nhiều khả năng không sinh con cùng viện với chị dâu'

Vợ chồng Harry - Meghan tới Birkenhead gặp gỡ người dân trong sự kiện đầu tiên của năm 2019. Ảnh: PA.

Theo nguồn tin nội bộ hoàng gia, Meghan muốn sinh con tại bệnh viện Frimley Park ở Surrey, thay vì lựa chọn khoa sản cao cấp Lindo Wing của bệnh viện St Mary, nơi chị dâu Kate từng ba lần vượt cạn.

Nguồn tin này khẳng định Meghan tránh sinh con ở Lindo Wing vì "không thích làm bất cứ điều gì Kate từng làm", theo The Sun.

Thông tin trên được tiết lộ giữa những tin đồn Meghan từng vài lần xung đột với chị dâu Kate. Cả hai nàng dâu được cho là không hợp nhau, ngoài ra Meghan cũng không được lòng anh trai chồng, Hoàng tử William.

Vợ chồng Hoàng tử William xuất hiện trước báo giới ở Lindo Wing để giới thiệu Hoàng tử Louis với công chúng hồi cuối tháng 4/2018. Ảnh: PA.

Nhiều thông tin cho rằng hai nữ công tước xảy ra căng thẳng sau vụ Kate Middleton bật khóc khi Meghan can thiệp việc chọn váy phù dâu của Charlotte ở đám cưới Harry hồi tháng 5 năm ngoái. Cũng có tin đồn Kate cảnh cáo Meghan vì nói chuyện một cách thô lỗ với nhân viên.

Lindo Wing, nơi Kate sinh ba con, được so sánh với khách sạn 5 sao, trong đó các sản phụ sẽ được phục vụ champagne và thực đơn với toàn món sang trọng, đắt tiền. Các phòng ở đây thường trang bị sẵn tivi, wifi, ghế sofa cho khách, nhà tắm cũng đầy đủ dầu gội, xả và kem dưỡng da.

Phòng riêng dành cho sản phụ với chi phí 7.500 bảng một đêm tại Lindo Wing, bệnh viện St Mary. Ảnh: Imperial Private Healthcare.

Trong khi đó, khoa sản lớn ở bệnh viện Frimley Park được thiết kế, phục vụ theo hướng cơ bản. Khoa có 14 phòng, và từ tháng 4/2016 đến tháng 4/2017 đã tiếp nhận 5.350 ca sinh nở. Bệnh viện không có gói dịch vụ sinh con cao cấp, ngoài ra các phòng cũng không có tivi, thậm chí không có phòng tắm riêng.

Chi phí phòng riêng ở Frimley Park khoảng 100 bảng Anh một đêm, trong khi ở Lindo Wing là 7.500 bảng.

Nếu quyết định sinh con ở Frimley Park, Meghan có thể lựa chọn một trong bốn phòng thuộc khu The Mulberry Birth Centre, nơi các sản phụ được hỗ trợ "vượt cạn mà không có sự can thiệp y tế". The Mulberry Birth Centre có phòng sinh được đặt sẵn bồn nước và hệ thống bóng đèn thay đổi theo tâm trạng. Tại đây, sản phụ sẽ được khuyến khích chủ động trong quá trình lâm bồn, mỗi phòng được trang bị giường, ghế ngồi, ghế lười và một quả bóng tập để hỗ trợ cho ca vượt cạn.

Meghan có thể tự chọn nhạc, mang các đĩa CD đến để tạo bầu không khí thoải mái nhất.

Phòng dành cho sản phụ với những nội thất cơ bản nhất ở Primley Park. Ảnh: Primley Park Hospital.

Mulberry Centre được tân trang và khai trương năm 2015, và Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex, từng lựa chọn nơi đây để sinh mổ con gái, tiểu thư Louise.

Bệnh viện Primley Park nằm gần Frogmore Cottage, nơi vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ chuyển tới sống vào mùa xuân này.