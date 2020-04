Mẹ và bố dượng bỏ đói, bắt con 3 tuổi quỳ vào chậu nước

Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với hai vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh, đều trú tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, để điều tra về hành vi Giết người.

Tại cơ quan Công an, vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận, từ đầu tháng 3 cả hai thường xuyên đánh đập, bạo hành Nguyễn Ngọc Minh Minh (3 tuổi, con riêng của Nguyễn Thị Lan Anh). Cặp vợ chồng bắt Minh quỳ vào chậu nước, dùng kim châm vào tay, đánh vào đầu, vào mặt bé.

Từ 8h đến 23h ngày 29/3, cả hai đã không cho con ăn uống, dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người Minh.

Đến 8h30 ngày 30/3, thấy con mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng Minh nôn và ngất, nên đưa đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Minh tử vong trên đường đến viện.

Tiến hành khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định cháu Minh tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương xưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu...

Trước đó, ngày 30/3, tại bệnh viện, nhận thấy cơ thể bé có nhiều vết thương do ngoại lực tác động nên bác sĩ đã báo công an. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, thấy có nhiều dấu hiệu nạn nhân tử vong do bị bạo hành đã triệu tập cặp vợ chồng là cha dượng và mẹ ruột của cháu bé lên làm việc.

Công an xác định cặp vợ chồng này dương tính với ma túy, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu giữ được ma túy tại nhà trọ của họ.

Ngày 2/3, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ tội danh Giết người. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an quận Đống Đa đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn tất thủ tục khởi tố bị can.

Nguyễn Ngoan