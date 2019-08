Mẹ gãy mũi vì cứu con gái bị cửa kính đổ lên người 0 Bà mẹ Trung Quốc gãy xương mũi và có nhiều vết cắt sâu ở mặt vì cố giữ tấm kính nặng, không cho đổ lên người con gái 8 tuổi. Mẹ lao mình ra trước xe bán tải cứu con trai

Hôm 17/7,Yang, 31 tuổi, đang có mặt trong một cửa hàng in ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, thì đột nhiên cửa chính bị lỏng bản lề và đổ ra ngoài, nơi con gái cô đang đứng chờ.

Video do camera an ninh bên trong cửa hàng cho thấy bà mẹ đã cố gắng cứu đứa con 8 tuổi bằng cách nắm chặt vào tay nắm cửa để ngăn kính rơi xuống, kịp thời gian cho con bỏ chạy. Tuy nhiên, do chiếc cửa nặng khoảng 43 kg nên Yang không thể giữ nổi. Cuối cùng, tấm kính lớn bị đổ xuống vỉa hè, kéo theo cả người mẹ trẻ.

Các nhân chứng nói với Qianjiang Evening News rằng sự cố khiến Yang nằm giữa nhiều mảnh kính vỡ và chảy máu nhiều. Con gái Yang và hai đứa trẻ khác đứng gần đó không bị thương.

Yang bị thương nặng ở mặt và được đưa tới Bệnh viện Y học cổ truyền Trung Quốc ở Hàng Châu để điều trị gãy xương mũi cùng các vết cắt sâu do mảnh vỡ thủy tinh gây ra. Con gái cô thì khóc vì lo lắng cho mẹ khi đứng chờ bên ngoài khoa cấp cứu.

Peng, chủ cửa hàng in, cho hay chiếc cửa cao 2 m bị lỏng bản lề sau khi một khách hàng vào trước đó đẩy quá mạnh lúc bước ra ngoài. Peng nói thêm cửa được lắp từ 5 năm trước nhưng chưa được kiểm tra bảo trì lần nào.

Cô Yang sau đó được đưa tới một bệnh viện thẩm mỹ để điều trị thêm và dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn trong một hoặc hai tháng nữa. Các nhà chức trách hiện điều tra làm rõ vụ việc.

Đoạn video trên sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận của người dùng, phần lớn họ ca ngợi phản ứng kịp thời của Yang và gọi cô là "bà mẹ dũng cảm nhất".

"Đó là bản năng của một người mẹ. Mong cô ấy sẽ nhanh hồi phục", một thành viên bình luận trên Weibo.

"Sức mạnh tình yêu của người mẹ thật là khó tin", một người khác nhận xét.

Hướng Dương (Theo Mail)