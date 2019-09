Mẫu nữ chết ở sảnh chung cư 0 Thái LanThitim 'Bell' Noraphanpiphat, 25 tuổi, được phát hiện đã chết trong hành lang một khu căn hộ ở Bangkok sáng 17/9.

Thitim 'Bell' Noraphanpiphat có 73.000 người theo dõi trên Instagram. Ảnh: Instagram.

Surakit Sitiwilai, thuộc sở cảnh sát Bukkhalo, nói với truyền thông Thái Lan rằng họ hiện chờ báo cáo khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân cái chết. Trên thi thể Thitim 'Bell' Noraphanpiphat không có thương tích nào rõ ràng.

Video trích xuất từ camera an ninh tòa nhà ghi được cảnh một người đàn ông đưa Thitim, lúc đó được cho là đã bất tỉnh, vào thang máy, đặt xuống sàn rồi bỏ đi.

Sau khi bị triệu tập đến phỏng vấn, người đàn ông trên khai hôm đó anh ta và Thitim cùng tham dự một sự kiện do công ty họ làm việc tổ chức. Do nữ người mẫu say quá, không tỉnh táo để nói địa chỉ nhà, anh này đành phải đưa cô về nhà mình. Sau khi đặt cô gái lên giường ngủ, anh gọi điện thoại cho một người bạn của Thitim đến đưa cô về.

Thimi được người đàn ông đưa vào thang máy trong tình trạng bất tỉnh. Ảnh chụp từ video.

Người đàn ông này thừa nhận đã đưa nữ người mẫu vào thang máy, để cô ở sảnh chung cư khi đã bất tỉnh, nhưng cho rằng ông không làm gì sai.

Cảnh sát cho hay hiện vẫn còn quá sớm để kết luận ai là nghi phạm.

"Tôi hứa sẽ không bỏ chạy vì tôi hoàn toàn vô tội. Tôi có thể là kẻ hay pha trò, nhưng là người quân tử", anh này nói trên mạng xã hội.

Thitim hiện là người mẫu ở Thái Lan, tài khoản Instagram của cô có 73.000 người theo dõi. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương trước cái chết của cô gái trẻ.

"RIP Belle, chúc em hạnh phúc ở thế giới bên kia", một người dùng mạng viết.

Hướng Dương (Theo Mirror)