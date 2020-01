Mất 17.200 USD vì ném hai đồng xu 0 Lần đầu tiên đi máy bay, Lu Chao, người Trung Quốc, ném đồng xu vào động cơ để cầu may và phải bồi thường cho hãng Lucky Air 17.200 USD.

Bị phạt 17.000 USD vì ném đồng xu vào động cơ máy bay

Tòa án thị xã An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc, hồi tháng 7/2019 ra phán quyết, yêu cầu anh Lu Chao, 28 tuổi, phải bồi thường cho hãng hàng không Lucky Air sau khi ném hai đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may. Nhưng gần đây, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc mới công bố vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/2/2019, lúc bước lên chuyến bay kéo dài ba tiếng của Lucky Air, từ An Khánh đến Côn Minh, Lu - người lần đầu tiên đi máy bay - đã ném đồng xu vào động cơ. Chiếc máy bay số hiệu 8L9960 đã không thể cất cánh sau khi các nhân viên tại Sân bay Tianzhushan ở An Khánh phát hiện thấy hai đồng xu một tệ trên đường băng, trong đó một đồng thì chỉ cách động cơ bên trái máy bay khoảng 3 m.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, Lucky Air phát hiện ra Lu chính là người ném hai đồng xu này. Hãng này kiện, đòi Lu phải bồi thường 17.200 USD vì hành động "cầu may" của anh ta đã khiến hãng chịu nhiều tổn thất, bao gồm phí bảo dưỡng và sửa chữa, phí ăn ở cho hành khách bị mắc kẹt cũng như bồi thường cho họ.

Lucky Air khẳng định sự việc đã khiến 162 hành khách bị ảnh hưởng và khiến họ bị thiệt hại gần 140.000 tệ (hơn 21.000 USD). Do hai bên không đạt được thỏa thuận nên hãng này đã đâm đơn kiện đối với anh Lu vào ngày 13/5/2019.

Trong khi luật sư của Lu giải thích thân chủ mình có học vấn thấp, không nhận ra hành động cầu may trên có thể gây ra các hậu quả khó lường và cũng đã bị giam giữ 10 ngày, tòa án vẫn bác bỏ lập luận này và đứng về phía Lucky Air.

Tòa cho rằng bất cứ người bình thường nào cũng có thể hiểu được rằng nếu các đồng xu trên mắc trong động cơ thì sẽ gây ra "tai nạn nghiêm trọng". Ngoài ra, tòa cũng không đồng ý rằng phía hàng không phải có nhiệm vụ nhắc nhở các hành khách của mình, do những đồng xu không phải là vật cấm trên các chuyến bay.

Lucky Air cho hay từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2019, hãng đã bắt quả tang 3 hành khách, trong đó có Lu Chao, ném đồng xu vào động cơ. Hãng đặc biệt yêu cầu người dân không sử dụng cách này để cầu may, bởi nếu đồng xu mắc trong động cơ thì rất có thể sẽ gây cháy nổ, chết người.

Hướng Dương (Theo Mail)