Mang búa đi 'hàn gắn tình cảm' 0 Quảng NamBị bạn gái chia tay, Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi) đến nói chuyện hàn gắn song không được chấp nhận nên dùng búa đập vào đầu thương tích 45%.

Ngày 23/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Viết Vi Đô (trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra hành vi Giết người.

Hồ Viết Vi Đô. Ảnh: Công an cung cấp.

Đô là khách quen quán cắt tóc của chị Sương, 37 tuổi, ở phường Điện An, thị xã Điện Bàn. Hai người có tình cảm một thời gian thì chị Sương chia tay. Đô nhiều lần muốn được nối lại nhưng chị Sương không đồng ý.

Tối 15/4, anh ta mang theo chiếc búa đóng đinh đến gặp chị Sương với ý định nếu hàn gắn tình cảm không thành sẽ giết chết. Đô đến quán và gặp chị Sương nói chuyện nhưng không được chấp nhận. Anh ta dùng búa đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Đô rời đi và đến chốt kiểm dịch Covid-19 của thành phố Đà Nẵng ở đường Trần Đại Nghĩa quận Ngũ Hành Sơn khai báo. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bị thương tích 45%.