Lý do William hẹn hò với Kate nhiều năm mà không kết hôn 0 Hoàng tử Anh William muốn thật chắc chắn về tình cảm của mình và không muốn mình phải kết hôn vì áp lực, giống như bố anh trước đây nên hẹn hò Kate nhiều năm trước khi 'về một nhà'.

Kate Middleton gặp Hoàng tử William tại trường đại học St Andrew, nhưng mãi đến khi Kate 29 tuổi cô mới được đội chiếc vương miện đầu tiên và trở thành nàng dâu hoàng gia, bước vào lễ đường ở tu viện Westminster.

Lúc cặp đôi thông báo đính hôn vào tháng 11/2010, Thái tử Charles đã gây chú ý khi đùa rằng: "Cả hai đã tập luyện cho chuyện này đủ lâu rồi".

Gia đình của Hoàng tử William dường như đều bị thuyết phục rằng Kate chính là cô gái phù hợp dành cho William, đồng thời tin tưởng rằng cô sẽ là một lựa chọn phù hợp để trở thành người hoàng gia. Chính vì thế, nhiều người đã thắc mắc tại sao William lại trì hoãn đưa ra lời cầu hôn đối với Kate lâu đến thế?

Hoàng tử William và bạn gái Kate Middleton khi còn là sinh viên đại học. Ảnh: PA.

Không giống như cha mẹ và em trai, William, người hiện là Công tước xứ Cambridge, đã chờ đợi cho tới khi anh và Kate quen biết nhau 10 năm rồi mới chính thức trở thành vợ chồng tại lễ cưới ngày 29/4/2011.

Cặp đôi từng là bạn tốt thời sinh viên, còn thuê chung nhà trước khi nảy sinh tình cảm. Vì thế rất nhiều người đã hy vọng William sẽ sớm ngỏ lời. Thế nhưng hoàng tử Anh đã không làm vậy, lý do được cho là bởi anh rút ra kinh nghiệm từ chính cha mẹ mình. Trong cuốn The Making of Royal Romance, chuyên gia Katie Nicholl khẳng định William đã thề sẽ không bao giờ bị dồn ép, gây áp lực để kết hôn trước khi anh thực sự sẵn sàng.

William và Kate trong ảnh công bố đã đính hôn hồi tháng 11/2010. Ảnh: Kensington Palace.

Nicholl cho rằng William học được từ chính mối quan hệ thất bại của bố mẹ nên quyết tâm sẽ không để mình lặp lại điều tương tự.

"Anh ấy hiểu rõ rằng bố mình đã bị gây sức ép khi kết hôn với Diana bởi mọi người đều cho rằng bà ấy chính là người phù hợp để làm cô dâu. William không muốn mình cũng phải chịu những áp lực tương tự và thề sẽ không vội vàng. Anh ấy muốn bản thân xác định rõ ràng về cảm xúc của mình, cũng từng nói với một phóng viên rằng anh không có ý định kết hôn sớm", Nicholl viết.

Theo International Business Times, William từng nói rằng: "Hãy nhìn xem, tôi bây giờ mới 22 tuổi. Tôi còn quá trẻ để lấy vợ. Tôi không muốn kết hôn cho tới khi mình ít nhất 28 hoặc 30 tuổi".

Lúc William nhận ra tình cảm mình đã chín muồi và đã đúng thời điểm, anh lên kế hoạch cho một màn cầu hôn đầy lãng mạn. Tháng 10/2010, William cùng Kate tới Kenya du lịch và tới tham quan hồ Rutundu. Tại đây, hoàng tử đã đặt phòng để nghỉ lại và cặp đôi đã dành cả ngày để câu cá hồi vân.

Khi cả hai quay về, William đã dẫn Kate lên hiên phòng, quỳ xuống rồi ngỏ lời cầu hôn. Sáng hôm sau, cặp đôi trả phòng để về nước, nhưng không quên viết những nhắn nhủ đầy ngọt ngào trong cuốn sách ghi nhận các ý kiến khách hàng của khách sạn.

Một tháng sau, William - Kate chính thức thông báo họ đã đính hôn. Đám cưới cổ tích của cặp đôi diễn ra vào ngày 29/4/2011 tại tu viện Westminster, được truyền hình trực tiếp và thu hút hàng triệu người xem trên toàn cầu.

Hướng Dương (Theo Mirror)