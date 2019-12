Lý do Kate - William đi xe riêng tới tiệc của Nữ hoàng 0 AnhWilliam và Kate tự cầm lái chở các con đến Điện Buckingham ăn trưa do cả nhà không thể ngồi chung trong một chiếc xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ.

Kate làm tài xế cho con gái Charlotte, con trai Louis và bảo mẫu Maria tới Điện Buckingham hôm 18/12. Ảnh: Max Mumby.

Hôm 18/12, nhà Cambridge gây bối rối cho người hâm mộ khi đi hai chiếc xe tới Điện Buckingham dự bữa trưa Giáng sinh. Lý giải cho chuyện này, trang Express Royal cho biết nguyên nhân hoàn toàn khách quan, không phải do tình cảm sứt mẻ.

Vợ chồng William, Kate đưa cả ba con, Hoàng tử George (6 tuổi), Công chúa Charlotte (4 tuổi), Hoàng tử Louis (20 tháng tuổi) và các vệ sĩ, bảo mẫu đi cùng. Vì vậy, họ sẽ không thể ngồi chung trong một chiếc xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ thường sử dụng.

Hoàng tử William tự lái xe chở Hoàng tử George tới Điện Buckingham dùng bữa trưa với Nữ hoàng hôm 18/12. Ảnh: Rex.

Do đó, Hoàng tử William tự lái một chiếc xe, để con trai George ngồi ghế phụ, trợ lý an ninh ngồi sau. Còn Kate lái xe chở con gái Charlotte và con trai Louis cùng vú em Maria Teresa Borrallo, đi sát ngay phía sau. Ngồi cạnh cô ở phía trước là một nhân viên an ninh.

Trong các bữa tiệc được tổ chức riêng tư, không phải sự kiện chính thức, các thành viên hoàng gia thường chủ động cầm lái để thể hiện họ không tham dự với chức danh hoàng tộc mà vì kết nối cá nhân với chủ bữa tiệc. Quyết định tự làm tài xế của vợ chồng Kate được cho là một cách tinh tế để bỏ qua tước hiệu và đến ăn bữa trưa do Nữ hoàng tổ chức chỉ với tư cách con cháu.

Gia đình Cambridge lái xe ra về sau khi dùng bữa với Nữ hoàng ở Điện Buckingham hôm 18/12. Ảnh: Rex.

Tuy nhiên, sau bữa tiệc, cả gia đình 5 người đi chung một xe về nhà. Công tước xứ Cambridge cầm lái, Nữ công tước tươi cười ngồi cạnh còn ba con của họ đều ngồi ở ghế sau. Hai trợ lý an ninh và bảo mẫu ngồi trên một xe khác.

Tuần trước, Công chúa Charlotte và Hoàng tử George bắt đầu được nghỉ học dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Trong khi George hơi rụt rè trước các ống kính trên đường vào cổng cung điện, Công chúa Charlotte lại tỏ ra tự tin hơn khi mỉm cười thân thiện. Còn Hoàng tử Louis lộ vẻ mặt ngơ ngác khi ngồi sau lưng mẹ Kate.

Những năm trước, nhà Cambridge dành ngày Giáng sinh với bố mẹ của Kate và chỉ đến dự lễ nhà thờ ở Sandringham đúng ngày Noel. Nhưng năm nay, họ dự kiến sẽ trải qua cả kỳ nghỉ cùng Nữ hoàng ở Sandringham. Trong khi đó, bé Archie Harrison, con trai của Harry - Meghan, không có dịp vui chơi với các anh chị họ do được cho là đang ở Mỹ cùng bố mẹ trong kỳ nghỉ kéo dài 6 tuần. Archie sẽ đón Giáng sinh đầu tiên cùng bà ngoại Doria Ragland và dự kiến sẽ về Anh trước năm mới.

Tùng Anh (Theo Express)