Lùi xe không bật xi nhan bị chém 0 Quảng NamBực tức tài xế xe tải lùi không bật xin đường khiến mình bị ngã nhưng không xin lỗi, Trần Huỳnh Gơ gọi bạn đến đánh.

Ngày 16/4, Công an TP Tam Kỳ cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can Trần Huỳnh Gơ (28 tuổi) và Nguyễn Minh Tuấn (43 tuổi, cùng trú phường An Sơn) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trần Huỳnh Gơ (trái) và Nguyễn Minh Tuấn. Ảnh:Vương Lê.

Theo cơ quan công an, trưa 25/3, Gơ đi xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì gặp xe tải lùi vào bãi đất trống bên đường nên đánh lái gấp và bị ngã.

Gơ đến gặp nam tài xế và nói lùi xe mà không bật tín hiệu xin đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông phía sau. Dù sai, tài xế không chịu xin lỗi nên hai bên lớn tiếng cãi vã.

Gơ đến nhà Tuấn kể lại sự việc, hai người mang dao đến gặp tài xế yêu cầu xin lỗi. Tuy nhiên, tài xế lấy cào phơi lúa ra thách thức. Hai bên ẩu đả, Tuấn và Gơ chém vào đầu và chân đối phương.