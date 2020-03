Luật sư tổ chức sử dụng ma túy trong chung cư 0 Thanh HóaTrương Văn Công (36 tuổi, Trưởng văn phòng luật sư ở TP Thanh Hoá) bị bắt khi đang cùng 6 người khác sử dụng ma tuý.

Ngày 18/3, Công an TP Thanh Hoá tạm giữ hình sự Công và ba nghi can khác gồm Nguyễn Thị Thanh (25 tuổi, ở xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống), Nguyễn Văn Xuân (27 tuổi, ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc) và Vũ Thị Điệp (25 tuổi, ở xã Chính Tâm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý theo điều 255, Bộ luật Hình sự 2015. Ba nghi can khác được tại ngoại.

Khoảng 5h ngày 17/3, cư dân chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá) phản ánh nhóm người trong phòng 407, nhà 20 mở nhạc lớn tiếng, gây ồn ào, mất an ninh trật tự. Công an phường Đông Vệ sau đó kiểm tra căn phòng và phát hiện bên trong có 7 thanh niên (3 nam, 4 nữ) có biểu hiện phê ma tuý.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng Ketamin, nửa viên ma tuý chưa sử dụng hết, một bộ loa mini. Test nhanh, công an ghi nhận cả 7 thanh niên đều dương tính với ma tuý.

Nghi can Trương Văn Công đang là Trưởng văn phòng luật sư Công và cộng sự, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.