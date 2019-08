Lớp mầm non được quây kín rào sắt sau vụ ba trẻ bỏng nặng

Ông Trần Quang Tuyến, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên, cho biết kỹ năng "Biết kêu cứu và thoát khỏi nguy hiểm" nằm trong bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi và tiêu chí giáo dục mầm non. Phòng không soạn giáo án cho từng kỹ năng, việc lựa chọn hình thức và phương pháp dạy hoàn toàn do giáo viên và nhà trường chủ động. Đầu năm học 2018-2019, cô giáo Nguyễn Thị Khoát đã được tập huấn về phòng, chống thương tích cho trẻ em và công tác phòng cháy chữa cháy. Sau sự việc, ông Tuyến đã chỉ đạo giáo viên mầm non chủ động, linh hoạt lựa chọn phương pháp dạy, có thể lấy ví dụ thực tiễn hoặc dạy thông qua máy chiếu, nhưng phải đảm bảo an toàn cho học sinh.