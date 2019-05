Lối sống bí ẩn của nhóm nghi can phi tang xác trong bêtông ở Bình Dương

Ngày 18/5, Công an Bình Dương phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bất ngờ phong tỏa căn nhà bỏ trống trong KCN Bàu Bàng, cách nơi phát hiện thi thể 2 nam nạn nhân ở xã Hưng Hòa 15 km. Đây là động thái sau khi tiếp nhận những lời khai ban đầu của 4 nghi can liên quan đến án mạng gây rúng động dư luận mấy ngày qua.

Căn nhà này nằm tách biệt với những nhà xung quanh bằng các lô đất trống. Bà Nguyễn Thị Hà, sống gần đó cho biết cách đây hơn tháng, vẫn có phụ nữ đi ôtô bảy chỗ lui tới, họ bịt kín bạt quanh nhà. "Tôi không rõ họ là ai, nhưng thường đi sớm, về khuya, không giao du với hàng xóm, rất khó hiểu", bà nói.

Căn nhà trước được nhóm nghi can thuê ở. Ảnh: Hoàng Trường

Lối sống bí ẩn trên cũng được những người này "áp dụng" tương tự tại khách sạn tại khu dân cư Tiamo (TP Thủ Dầu Một). Theo nhân viên ở đây, họ đến thuê phòng đầu tháng 4 với giá 7 triệu và rất ít ra ngoài. "Bình thường có thấy một hai người đi mua đồ rồi vào lại, không bắt chuyện với ai", một nhân viên cho biết. Trong khi đó, theo nữ tạp vụ, bên trong phòng không có đồ đạc gì đặc biệt, mỗi lần dọn phòng họ chỉ ngồi tụm lại.

Thấy cuộc sống vậy, quản lý khách sạn tưởng nhóm đi trị bệnh nên cũng không nghi ngờ gì. Đến lúc có thông tin cảnh sát truy tìm, nhiều người bắt đầu nghi ngờ với động thái sinh hoạt lạ này. "Đêm khuya đùng đùng họ dọn dẹp đồ đạc ra xe, xin lại giấy CMND để đi nơi khác với thái độ vội vã", nam tiếp tân ở khách sạn kể lại.

Tại căn nhà ở xã Hưng Hòa - nơi phát hiện 2 thi thể nam nạn nhân được họ thuê vào giữa năm 2018 - theo ông Trần Minh Vương (ở thị xã Tân Uyên, Bình Dương), biết ông cho thuê nhà, Hà liên hệ với CMND giả photo mang tên Nguyễn Thị Thanh, quê Đăk Lăk. Nhóm này thường trả tiền trước 3 tháng một lần, đến tận nhà riêng chủ đưa tiền rồi đi nhanh chóng.

Người dân địa phương cho rằng, nhóm người cả nam lẫn nữ ở chung với nhau, họ giăng kín bạt quanh nhà, và tỏ ra rất lạnh lùng với hàng xóm. "Có lần tôi bồng cháu ghé chơi mà họ hờ hững, đôi nam nữ cứ né trả lời. Sau này tôi không thấy người đàn ông xuất hiện nữa", bà Năm cho biết.

Khi có ý định bán nhà, người chủ cũng không sao liên hệ với bà Thanh. Ông đã viết giấy thông báo để khách biết nhưng vẫn không được phản hồi. Ba hôm trước, khi chủ mới đến nhận nhà, ông phải gọi thợ cắt 8 ổ khóa, đều còn mới, trong đó có cả ổ khóa chống trộm. "Từ cửa cổng vào cửa chính, bên hông, cửa sau và cửa hai phòng ngủ đều khóa", ông Vương kể.

Trong nhà có chiếc xe máy không biển số, nhiều sách kinh, tài liệu photo, keo dính... Tại hai phòng ngủ, ông Vương và chủ mới phát hiện bồn nhựa bêtông và bình nhựa hình trụ được dán kín mít. Một bình nhựa được họ lăn ra ngoài vườn. Bồn còn lại do quá nặng nên họ dùng búa đập vỡ thì phát hiện thi thể bên trong.

Khám nghiệm tử thi, thi thể ngoài vườn được ướp trà, bên ngoài phủ kín bằng xốp, keo dính và silicon. "Bước đầu nhìn bên ngoài cứ nghĩ nạn nhân là cô gái cao hơn 1,6 m, tuy nhiên khi kiểm tra thì không có tử cung, chúng tôi mới xác định giới tính nam, như nạn nhân cao 1,7 m kia", thành viên trong tổ điều tra nói.

Công an khám xét một số vật dụng trên ôtô của nhóm nghi can. Ảnh: Nguyệt Triều

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu họ chỉ thừa nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt nên giết hai người. Hai nạn nhân đã được xác định danh tính, song cơ quan điều tra chưa công bố. Khám xét ôtô 7 chỗ của nhóm này, cơ quan điều tra thấy có một số đồ sinh hoạt thường ngày và số tiền lớn trong vali.

Phước Tuấn