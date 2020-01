Lên núi lừa bán bò của người dân 0 Quảng NamGiả vờ mua bò giống cung cấp cho dự án, Cảnh và Long lừa một người dân bán năm con bò, chiếm đoạt 35 triệu đồng.

Ngày 1/1, công an huyện Nam Trà My cho biết đã khởi tố vụ án, bị can đối với Nguyễn Hồng Cảnh (36 tuổi, trú xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và Đỗ Thanh Long (36 tuổi, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hồng Cảnh và Đỗ Thanh Long tại cơ quan công an. Ảnh: Sơn Thủy.

Theo nhà chức trách, đầu tháng 12/2019, Cảnh và Long đến huyện Nam Trà My, thấy đàn bò năm con ở xã Trà Mai đang ăn cỏ bên quốc lộ 40B nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Bộ đôi tìm đến nhà gia chủ, giới thiệu đang làm nhân viên cho dự án cung cấp bò giống cho người dân vùng cao.

Hai người soạn thảo một hợp đồng mua với giá 100 triệu đồng. Sau đó, Long và Cảnh bán bò cho ba người mua với giá 35 triệu đồng. Cầm tiền, Long và Cảnh tẩu thoát.

Đàn bò được trao trả lại cho bà Hoa. Ảnh: Sơn Thủy.

Biết mình bị lừa, nạn nhân trình báo công an. Vào cuộc, cảnh sát tạm giữ xe chở bò và tạm giữ những người mua bò. Làm việc với nhà chức trách, ba người này mới biết mình bị lừa và khai Long nói bán bò giúp cho người thân.

Một điều tra viên cho biết, mỗi lần tiếp cận với nạn nhân, hai kẻ này lợi dụng trời mưa hoặc chập tối mặc áo mưa, bịt khẩu trang không lộ diện khuôn mặt. Tuy nhiên, trước khi mua bò, Cảnh và Long ghé vào một quán cà phê và bị camera ghi lại. Lần theo dấu vết và hỗ trợ của công an các địa phương, bốn ngày sau Cảnh và Long bị bắt khi lẩn trốn ở Đà Nẵng.

"Lúc cảnh sát ấp vào, Cảnh và Long nói rằng không ngờ mình bị bắt, bởi trong quá trình gây án không để lại dấu vết, thực hiện kín kẽ", một điều tra viên kể và cho hay số tiền chiếm đoạt hai nghi can chia đều và đã tiêu xài hết. Long và Cảnh từng bị phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù.