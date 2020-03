Lần đánh án cuối của thượng úy công an 0 Nghệ AnThượng úy Sầm Quốc Nghĩa, 29 tuổi, trong lúc khống chế nghi phạm ma túy thì bị đồng phạm của chúng gần đó lao tới tấn công.

Hôm nay trong ngôi nhà ở xã Châu Thắng (huyện Quỳ Châu) nhiều đồng đội, người thân, bạn bè tới viếng thượng úy Sầm Quốc Nghĩa cán bộ công an huyện Quế Phong hy sinh trong lúc thực thi nhiệm vụ.

Ngồi ở góc sân, ông Lương Vạn Xuyên (ông ngoại Thượng úy Nghĩa) liên tục bật khóc khi có người tới động viên. Ông kể, hôm qua gia đình dự kiến tổ chức bữa cơm trưa 22/3 vì lâu ngày cả nhà chưa sum vầy.

"Buổi sáng người thân gọi điện thì Nghĩa chỉ nói ngắn gọn 'đang đi làm nhiệm vụ và cố gắng trưa sẽ về với gia đình'. Tuy nhiên đợi tới trưa vẫn không thấy Nghĩa về, lúc đó điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Một lát sau thì gia đình nhận tin dữ Nghĩa đã hy sinh", ông Xuyên ứa nước mắt nhắc lại.

Lễ viếng thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Sinh ra trong gia đình có hai chị em, 5 năm trước Nghĩa về công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - ma tuý (Công an Quế Phong) sau khi tốt nghiệp trường công an. Anh đã 4 năm liên tục nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 1 trong 20 gương mặt tiêu biểu của phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020 của cụm thi đua số 8 (Công an Nghệ An).

"Đã có lần lãnh đạo đơn vị đề xuất cho đồng chí Nghĩa không theo ngành trinh sát ma túy để có thời gian gần bên gia đình nhưng anh xung phong được ở lại", lãnh đạo Công an Nghệ An nói và cho biết rất nhiều chuyên án về ma túy ở huyện Quế Phong trong thời gian qua được phá "có đóng góp rất lớn của thượng úy Nghĩa".

Vợ anh Nghĩa là giáo viên mầm non, con gái đầu lòng của họ mới 2 tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng đang ở chung nhà với bố mẹ đẻ ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Tại khu rừng ở xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) hôm nay công an tỉnh Nghệ An với nhiều lực lượng tinh nhuệ đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa, chốt chặn ở biên giới để truy tìm nhóm tội phạm ma túy nghi vấn đang lẩn trốn.

Lực lượng chức năng trên đường tiếp cận khu vực xã Nậm Giải.

Đây là khu vực hiểm trở nên khó khăn cho lực lượng phá án. Cơ quan chức năng cũng đã thu được tang vật là con dao mà tội phạm đã dùng để sát hại thượng úy Sầm Quốc Nghĩa.

Trước đó, sáng 22/3, Công an huyện Quế Phong triển khai tổ công tác 8 người tiếp cận địa bàn xã Nậm Giải khi có tin nhóm người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Là trinh sát ma túy, người dân tộc Thái, thông thạo địa bàn nên thượng úy Nghĩa xung phong đi tuyến đầu để tiếp cận khu vực nghi nhóm tội phạm sẽ giao dịch ma túy.

Khi thượng úy Nghĩa phát hiện một nghi phạm thì anh đã lao tới khống chế thành công, tuy nhiên bất ngờ có một số đồng phạm nấp ở bụi cây phía sau xông tới dùng dao tấn công tới tấp. Đồng chí Nghĩa bị thương nặng, song vẫn cố ra hiệu cho đồng đội tiếp tục truy đuổi nhóm tội phạm dù sau đó chúng thoát thân.

Con dao mà tội phạm dùng để sát hại thượng úy Nghĩa.

Anh Nghĩa được chuyển tới cơ sở y tế để cấp cứu nhưng không thể qua khỏi. Lãnh đạo công tỉnh Nghệ An đánh giá, thiếu úy Nghĩa là "tấm gương anh dũng". Thời gian qua, anh Nghĩa đã góp công lớn cùng đơn vị phá được nhiều vụ án liên quan tới ma túy ở địa bàn Quế Phong.

Công an tỉnh Nghệ An đã đề nghị Bộ Công an thăng hàm cho thượng úy Sầm Quốc Nghĩa; đề nghị Bộ làm thủ tục đề xuất Chủ tịch nước tặng Huân chương; Thủ tướng công nhận bằng Tổ quốc ghi công...