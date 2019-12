'Kiều nữ' giúp công ty ảo chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế 0 Hà TĩnhTrần Thị Sâm mua giúp Hoàng Thị Hậu 242 hóa đơn khống trị giá 4,7 tỷ đồng để giúp bà này lập hồ sơ, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng tiền hoàn thuế.

Ngày 26/12, Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam Sâm (31 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), khởi tố bổ sung đối với bà Hậu (48 tuổi, trú huyện Hương Sơn) cùng tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo khoản 2, điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Nghi can Sâm (thứ hai từ trái qua). Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2011, bà Hậu lập Công ty Hào Hùng (trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) nhờ một người bạn đứng tên làm giám đốc, còn bản thân đứng sau điều hành. Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã mượn hàng tư thương, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).

Tháng 10/2013 đến tháng 6/2015, bà Hậu liên hệ với Sâm, bỏ ra 4,7 tỷ đồng nhờ cô này mua giúp 242 hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng sắt, thép, gạch ngói của 9 công ty có trụ sở tại TP HCM (tổng giá trị tiền hàng 235 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 23 tỷ đồng).

Có hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, Hậu làm hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 23 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng.

Cảnh sát cáo buộc, Sâm là người đứng ra liên hệ với các doanh nghiệp, thực hiện các giao dịch nộp tiền, chuyển khoản hợp thức việc mua bán hóa đơn. Số tiền 4,7 tỷ đồng tiền mua hóa đơn thu từ Hậu, Sâm được hưởng lợi 255 triệu đồng, còn hơn 4,4 tỷ, cô ta "lại quả" cho các đối tác hỗ trợ mình.

Trước đó, ngày 2/8, bà Hậu bị nhà chức trách bắt giam, khởi tối tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.