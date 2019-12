Khởi tố vụ gấu ngựa nhốt trong taxi 0 Hà TĩnhCon gấu 140 kg bị tiêm thuốc mê, nhốt trong taxi, được phát hiện khi đang trên đường vận chuyển từ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, ra Nghệ An hôm 10/12.

Trung tá Đặng Quang Niềm, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hà Tĩnh), cho biết khởi tố vụ án nhằm làm rõ xem ai là người đã nuôi nhốt, thuê taxi vận chuyển gấu ngựa, có hay không đường dây vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Gấu ngựa sau khi được giải cứu. Ảnh: Hùng Lê.

Vụ án sau khi khởi tố đã được bàn giao lại cho Công an huyện Can Lộc xử lý theo thẩm quyền. Tài xế taxi Trần Văn Toản (34 tuổi, trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang bị tạm giữ hình sự để xác minh nhiều nội dung liên quan.

Trước đó, lúc 19h ngày 10/12, trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Can Lộc, Cảnh sát môi trường kiểm tra chiếc xe biển Nghệ An do tài xế Toản điều khiển, phát hiện con gấu ngựa màu đen bị tiêm thuốc mê, nằm bất động trong lồng sắt đặt phía sau ghế taxi.

Gấu được nhân viên cứu hộ tiêm thuốc mê để chuyển ra Ninh Bình chăm sóc. Ảnh: Hùng Lê.

Tài xế Toản khai được một người quen thuê đến xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, chở khách ra Nghệ An, song đến nơi thì yêu cầu chở gấu. "Tôi từ chối, nhưng họ nói con gấu có đầy đủ giấy tờ, có chuyện gì sẽ chịu trách nhiệm. Do muốn kiếm thêm ít tiền công nên tôi đồng ý", tài xế Toản nói.

Ngày 12/12, gấu ngựa đã được nhà chức trách Hà Tĩnh bàn giao Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Nước Việt (Ninh Bình) chăm sóc.

Tài xế không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc con vật.