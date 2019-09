Khởi tố vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy 0 Hôm nay, Công an quận Đống Đa khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ trong vụ đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy.

Vụ đốt pháo sáng xảy ra ở trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, tối 11/9 khiến một nữ cổ động viên và một cảnh sát cơ động bị thương. Công an đánh giá đây là hành vi gây mất trật tự và gây thương tích cho người khác nên đã rà soát truy tìm nhóm đốt pháo sáng, gây rối. Công an triệu tập 14 người quê Nam Định lên để điều tra, Phó trưởng Công an quận Đống Đa Nguyễn Đức Long hôm nay cho biết.

Đại diện Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết đơn vị đã huy động 150 chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định. Cảnh sát cơ động chia thành nhiều tổ bảo vệ an ninh từ ngoài đường đến trong sân. Khi một tổ cảnh sát lên khán đài can thiệp hành vi đốt pháo sáng liền bị nhóm cổ động viên Nam Định vây quanh, gây áp lực khiến một chiến sĩ bị thương.

Vị đại diện nói: "Việc rà soát người ra vào, cảnh sát cơ động phối hợp cùng ban tổ chức sân. Tuy nhiên cổ động viên rất đông và có nhiều thủ đoạn giấu pháo nên công tác kiểm tra không thể rà soát hết".

Pháo sáng tại sân Hàng Đẫy hôm 11/9. Ảnh: Lâm Thoả.

Trên sân Hàng Đẫy, trong trận thua Hà Nội 1-6, cổ động viên Nam Định đốt hàng chục quả pháo sáng, ném xuống sân. Ở phút 56, họ bắn từ khán đài B sang khán đài A, như một phát súng, trúng vào chân nữ cổ động viên khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Cuối trận, những cổ động viên quá khích tiếp tục bắn hai quả pháo như đạn nhưng không ai bị thương thêm.

Sau sự cố, Ban kỷ luật VFF quyết định trong phần còn lại của mùa giải V-League 2019, CLB Hà Nội phải thi đấu trên sân nhà không khán giả và nộp phạt 85 triệu đồng. CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng và cổ động viên đội bóng này sẽ không được tới sân khách trong hai trận gặp Khánh Hoà ngày 21/9 và Sài Gòn vào 19/10.

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, theo điều 5 Nghị định 36/2009/NĐ-CP, pháo sáng không được phép sử dụng vì tính chất khó dập tắt, gây bỏng cấp độ 4.

Theo khoản 2 điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, cổ động viên sử dụng pháo sáng đốt hay bắn trên sân khi xem bóng đá sẽ bị xử phạt hành chính 1-2 triệu đồng.

Ngoài ra, việc cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài làm náo loạn trận đấu và khiến người khác bị thương có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật hình sự 2015, án phạt đến 7 năm tù.

