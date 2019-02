Khởi tố tài xế Quảng Nam tông chết bé ba tuổi 0 Chiếc xe biến dạng nặng sau khi lao lên vỉa hè, đâm hai mẹ con đang chờ xe buýt và tông gãy cây hoa sữa trước khi dừng lại. Ôtô lao lên vỉa hè tông chết cháu bé ba tuổi

Ngày 28/1, Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam ông Ngô Quyền (60 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn chiều 26/1 khiến một người tử vong. Ảnh: Sơn Thủy.

Chiều 26/1, ông Quyền lái ôtô 7 chỗ trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng ra Phan Chu Trinh (Tam Kỳ). Khi đến trước trường cao đẳng nghề Quảng Nam, ôtô bất ngờ lao sang bên kia đường rồi lên vỉa hè.

Xe tông vào chị Trần Thị Phương (38 tuổi) đang đứng chờ xe buýt cùng con trai Nguyễn Nho Long (3 tuổi), đâm gãy đôi cây hoa sữa đường kính hơn 20 cm rồi mới dừng lại.

Phần thân của cây mắc vào dây cáp viễn thông treo lơ lửng trước xe. Kính rạn nứt, đầu xe biến dạng. Chị Phương bị đa chấn thương sọ não, biến dạng phần mặt, cháu Long tử vong.