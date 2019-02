Khởi tố người làm công trộm 455 lượng vàng tây trong 6 năm

Ngày 26/1, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Tuấn. Ảnh: C.A.

Công an đã thực nghiệm, dựng lại hiện trường tại tiệm vàng. "Số vàng tây Tuấn lấy trộm tổng cộng 455 lượng", một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự nói.

Tuấn khai nhận vì được chủ tin tưởng thuê trông coi tiệm vàng. Hàng ngày buổi sáng chủ tiệm đưa vàng đến bán thì Tuấn sẽ sắp xếp ra tủ trưng bày, đến chiều gom vào đưa về. Khoảng thời gian này, Tuấn lấy trộm một ít đem cất giấu.

Dây chuyền vàng Tuấn ăn trộm tiệm vàng ở Hội An. Ảnh: C.A.

Trước đó ngày 15/1, Tuấn cùng anh trai mang 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay... ra Đà Nẵng bán thì bị cảnh sát bắt quả tang. Do anh em Tuấn không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số vàng mà khai nhặt được, công an đã tạm giữ để điều tra vì nghi là tang vật ăn trộm. Ngày 18/1, Tuấn bị bắt giữ và giao nộp thêm 200 lượng.

Tuấn làm việc ở tiệm vàng từ năm 2012, thôi việc năm 2018. Lúc này gia đình Tuấn xây dựng hai ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông nằm cạnh nhau ở khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam (Hội An) phục vụ khách du lịch nên Tuấn mang vàng đi bán. Hai tòa nhà được làm trên đất cha mẹ Tuấn và mua thêm một phần đất của hàng xóm, đang trong giai đoạn hoàn thiện.