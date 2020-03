Khởi tố kẻ lừa bán người qua biên giới 0 Nghệ AnLương Văn Vương (34 tuổi, trú huyện Kỳ Sơn) cấu kết với người khác đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán làm vợ.

Vương bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về tội Mua bán người, Công an huyện Kỳ Sơn ngày 13/3 cho biết. Theo hồ sơ, năm 2013 Vương được một phụ nữ ở Nghệ An đặt vấn đề nếu "tìm được người qua Trung Quốc lấy chồng sẽ trả tiền công cao" nên đồng ý.

Vương gặp một thiếu nữ 16 tuổi miền núi Nghệ An bàn sang Trung Quốc lấy chồng để kiếm được nhiều tiền. Khi cô gái đồng ý, Vương móc nối với người phụ nữ cùng đường dây đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc bán làm vợ một người đàn ông

Lương Văn Vương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phương Linh.

Sau khi nhận 40 triệu đồng từ người phụ nữ cùng đường dây mua bán người, Vương đưa cho người nhà nạn nhân 30 triệu đồng.

Sau thời gian sinh sống tại Trung Quốc, đầu năm 2020 nạn nhân trở về quê tố cáo hành vi phạm tội của Vương.