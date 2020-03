Khởi tố hai thanh niên tổ chức tiệc ma túy giữa mùa dịch 0 Hà TĩnhQuý và Nhật mang ma túy tổng hợp đem vào khách sạn ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân chia cho 75 người khác mở tiệc mừng sinh nhật.

Tiệc ma túy mừng sinh nhật giữa mùa dịch Bên trong khách sạn tổ chức tiệc ma túy rạng sáng 26/3. Video: Đức Hùng

Ngày 31/3, Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, trú Nghệ An) và Lê Duy Nhật (31 tuổi, trúy huyện Can Lộc) bị Công an huyện Nghi Xuân khởi tố, bắt giam về tộiTàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo điều tra, 0h30 ngày 26/3, hàng chục cảnh sát đột kích 5 phòng hát của một khách sạn ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, bắt quả tang 51 thanh niên và 25 phụ nữ đang tham gia tiệc sinh nhật có sử dụng thuốc lắc.

Tại hiện trường, nhà chức trách thu ma túy tổng hợp, dụng cụ sử dụng chất cấm. Trong 76 người quê ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và Nghệ An, có 74 người phản ứng dương tính với chất ma túy.

Nhiều người tham gia bữa tiệc dương tính với chất ma túy. Ảnh: Hùng Lê

Quá trình lấy lời khai, cảnh sát xác định Quý và Nhật khởi xướng tiệc ma túy. Hai nghi can khai trước khi đi dự sinh nhật đã mang theo 1,7053 gam Methampetamine và 2,0934 gam katamine (ma túy tổng hợp) đem chia cho mọi người cùng sử dụng.

Chủ quán karaoke cùng những người tham gia tiệc ma túy sau đó bị cách ly ngay tại khách sạn để lấy lời khai, phân loại tội danh; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm phòng Covid-19. Những trường hợp này sẽ bị cảnh sát xử phạt hành chính.