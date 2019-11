Khởi tố bà nội sát hại cháu gái 0 Nghệ AnCông an Nghệ An đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Hường (65 tuổi), trú xã Hậu Thành (huyện Yên Thành) tội Giết người, ngày 13/11.

"Động cơ gây án do mâu thuẫn chuyện gia đình", cán bộ công an cho biết. Cơ quan điều tra cũng cho rằng, một số thông tin trên mạng xã hội đồn đoán rằng bà Hường có mua bảo hiểm cho cháu Tâm, do thiếu tiền nên mới sát hại cháu nhằm hưởng tiền bảo hiểm là không chính xác. Trước đây bà Hường từng theo đạo Thánh đức chúa trời, song đã từ bỏ và không liên quan tới động cơ gây án. Hiện cơ quan điều tra cũng đã đưa bị can tới hiện trường để thực nghiệm hành vi.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hường từng nuôi cháu nội Nguyễn Thị Tâm nhiều năm vì bố mẹ đứa trẻ đi làm ăn ở miền Nam. Gần đây, bố cháu Tâm về quê sống chung, thường ngày chửi bới, hỗn láo với bố mẹ khiến bà ấm ức.

Chiều 3/11, trong lúc đi chơi cùng Tâm, bà Hường nói việc con trai từng nhiều lần hỗn láo và hai bà cháu to tiếng. Rủ cháu gái tới đập Bàu Ganh ở địa bàn xã để tắm, bà Hường cởi đồ xuống nước trước và nhờ cháu xuống để kỳ lưng. Khi bé Tâm đang kỳ lưng thì bà Hường xô ngã xuống nước.

Đập nước nơi xảy ra vụ án.

Bà Hường cũng ngã theo, nhưng ngoi lên được bờ. Bà vứt xe đạp của nạn nhân cách hiện trường vài chục mét nhằm xóa dấu vết. Trở về nhà, cùng ngày bà Hường bắt xe ra Hà Nội chơi với một người bạn, hôm sau về quê.

Hai ngày sau thi thể bé Tâm nổi tại đập nước. Bị triệu tập, bà Hường khai nhận hành vi...