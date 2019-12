Khiêu khích đánh nhau, bị chém trọng thương 0 Quảng NamNguyễn Văn Lai nhắn khiêu khích Dương Minh Thanh đánh nhau nên Thanh rủ nhóm bạn mang hung khí đến nhà chém Lai bị thương tích.

Ngày 19/12, công an huyện Thăng Bình cho biết khởi tố vụ án, bị can đối với Dương Minh Thanh (25 tuổi), Nguyễn Duy Đông (18 tuổi), Võ Như Vực (18 tuổi) và Huỳnh Văn Hận (16 tuổi, cùng trú xã Bình Dương) về hành vi Cố ý gây thương tích. Thanh, Đông và Vực bị bắt tạm giam, còn Hận được tại ngoại do chưa đủ tuổi.

Thanh, Vực, Đông tại cơ quan công an. Ảnh: S.T.

Theo công an, ngày 1/11, Thanh, Vực, Đông và Hận cùng bốn người bạn ngồi nhậu thì Võ Nguyên Lai (24 tuổi, trú cùng xã) nhắn tin vào số máy của Thanh khiêu khích đánh nhau. Lai và Thanh trước đó có mâu thuẫn.

Thanh cùng nhóm bạn mang nhiều hung khí đến nhà Lai nghênh chiến. Lúc này, nhà Lai có nhóm bạn đang ngồi, thấy nhóm của Thanh đến liền lấy dao đáp trả.

Đi vào sân, Thanh dùng khẩu súng ngắn bắn đạn bi vào mặt khiến Lai ngã xuống. Sau đó, Đông cầm dao xông vào chém hai nhát và Hận chém một nhát vào người Lai. Anh Võ Nguyên Tùng (27 tuổi, anh trai Lai) chạy đến ngăn cản bị Vực, Đông chém hai nhát.

Gây án xong, nhóm của Thanh bỏ đi, hai nạn nhân được đi cấp cứu. Lai bị thương tích 26%, còn anh Tùng tổn hại 20% sức khỏe.