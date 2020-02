Khẩu trang nano dùng nhiều lần

Các loại vải cấu thành sản phẩm được chọn lọc kỹ càng.

Ông Nguyễn Văn Thời, Phó Chủ tịch hội Dệt may Việt Nam, cho biết: "Vải để dùng cấu thành nên sản phẩm khẩu trang nano là loại đặc biệt cấu tạo từ gỗ sồi. Tính năng quan trọng của khẩu trang nano nằm ở lớp than hoạt tính, có khả năng lọc bụi, mùi và vi khuẩn siêu mạnh nhờ các lỗ xốp trên bề mặt của lớp than, giúp hấp thu chất độc dưới dạng hạt li ti và ngăn chặn chúng đi vào cơ thể. Ngoài ra, sản phẩm có thể chống mùi, chống nhăn, kháng khuẩn, khử mùi mồ hôi".